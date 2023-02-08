В Новосибирске почистили заваленную снегом улицу к объездной дороге на Плющихе — на уборку жаловались жители

В Новосибирске почистили заваленную снегом с глубокой колеей дорогу на Плющихинском жилмассиве после публикации НГС. По ней жители едут, чтобы добраться к объездной дороге, чтобы не стоять в огромной пробке.
Безымянный проезд по улице Владимира Высоцкого возле домов
Также в мэрии отметили, что дорога передана муниципалитету, но еще остается без балансодержателя.
— В настоящее время районной администрацией начата процедура оформления необходимых документов для организации мероприятий по регулярному содержанию переданных в муниципалитет территорий, включая указанный проезд, — сообщили в администрации.
Неделю назад, по словам Марины (просившей не указывать ее фамилию), машины по дороге проезжали с трудом, терлись днищем из-за глубокой колеи. Свернуть к домам, которые находятся рядом с безымянным проездом, тоже было сложно, поэтому приходилось доезжать до конца дороги, заворачивать, а после ехать к нужному дому.
Вчера, 7 февраля, на аппаратном совещании при мэре Анатолии Локте сообщили, что в третьей декаде февраля ожидаются морозы и метели.