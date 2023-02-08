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В Новосибирске почистили заваленную снегом улицу к объездной дороге на Плющихе — на уборку жаловались жители

Нечищеная дорога оказалась без балансодержателя

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Дорога осталась без балансодержателя

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В Новосибирске почистили заваленную снегом с глубокой колеей дорогу на Плющихинском жилмассиве после публикации НГС. По ней жители едут, чтобы добраться к объездной дороге, чтобы не стоять в огромной пробке.

Безымянный проезд по улице Владимира Высоцкого возле домов № 50, 50/2, 52/3 ранее показала сибирячка. На запрос НГС в мэрии Новосибирска объяснили, что проблемные участки дорог и проездов на территории МЖК почистили 4 февраля.

Также в мэрии отметили, что дорога передана муниципалитету, но еще остается без балансодержателя.

— В настоящее время районной администрацией начата процедура оформления необходимых документов для организации мероприятий по регулярному содержанию переданных в муниципалитет территорий, включая указанный проезд, — сообщили в администрации.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Неделю назад, по словам Марины (просившей не указывать ее фамилию), машины по дороге проезжали с трудом, терлись днищем из-за глубокой колеи. Свернуть к домам, которые находятся рядом с безымянным проездом, тоже было сложно, поэтому приходилось доезжать до конца дороги, заворачивать, а после ехать к нужному дому.

Вчера, 7 февраля, на аппаратном совещании при мэре Анатолии Локте сообщили, что в третьей декаде февраля ожидаются морозы и метели.

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