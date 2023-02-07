«На складах нет»: в Новосибирске из зоомагазинов исчезает «Бравекто» — популярные таблетки от клещей для собак

«Уже месяц как заказать нельзя»

Корреспондент НГС обошла, как покупатель шесть разных зоомагазинов Новосибирска. Все торговые точки распродают лишь остатки.

— На складах нет и больше не будет. Уже как месяц нельзя заказать. Импортные же таблетки. Всё, не будут завозить, — объяснили в зоомагазине «Мокрый нос».

В «Багире», «Проказнике» и еще в нескольких не сетевых точках сообщили такую же информацию. В трех из шести магазинах препарата не оказалось. В Новосибирске еще можно купить «Бравекту» из остатков, но у многих таблеток срок годности только до конца 2023 года. Максимум — до середины 2024 года.