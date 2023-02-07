«На складах нет»: в Новосибирске из зоомагазинов исчезает «Бравекто» — популярные таблетки от клещей для собак

Популярные таблетки для защиты собак от клещей «Бравекто» заканчиваются на складах в Новосибирске. О прекращении поставок заявили зоомагазины. Также о невозможности закупки сообщают новосибирским зоозащитникам оптовые поставщики.
Что за препарат
«Бравекто» — таблетка с действующим веществом флураланер. Производитель — MSD Animal Health из США. Препарат используют для защиты собак от бабезиоза (пироплазмоза), которым животное может заразиться от клеща. Паразит воздействует на кровь, разрушая эритроциты, и без лечения в большинстве случаев заканчиваются летальным исходом.
Препарат используется как для профилактики, так и для лечения. Собаке дается таблетка раз в три месяца в клещевой сезон. Она обеспечивает защиту от заражения.
«Уже месяц как заказать нельзя»
Корреспондент НГС обошла, как покупатель шесть разных зоомагазинов Новосибирска. Все торговые точки распродают лишь остатки.
— На складах нет и больше не будет. Уже как месяц нельзя заказать. Импортные же таблетки. Всё, не будут завозить, — объяснили в зоомагазине «Мокрый нос».
В «Багире», «Проказнике» и еще в нескольких не сетевых точках сообщили такую же информацию. В трех из шести магазинах препарата не оказалось. В Новосибирске еще можно купить «Бравекту» из остатков, но у многих таблеток срок годности только до конца 2023 года. Максимум — до середины 2024 года.
Продавцы не называют точные причины, почему «Бравекто» больше не будут продавать в Новосибирске. Но они делают несколько предположений — от логистических проблем до новых ветправил по ввозу.
Кроме того, редакции НГС известно, что несколько зоозащитных организаций Новосибирска сейчас пытаются провести оптовые закупки таблеток. Но поставщики предлагают волонтерам лишь небольшие остатки, либо отказывают из-за того, что препарат закончился.
Предупреждали еще летом
Редакция НГС обратилась в российское представительство компании MSD Animal Health с просьбой прокомментировать ситуацию. Но о том, что в России могут быть проблемы с ветпрепаратами, было известно еще в прошлом году.
По данным издания RTVI, Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) еще летом 2022 года предупреждала, что к сентябрю 2023 года импорт иностранных ветпрепаратов может сократиться на
— Такая ситуация, по мнению производителей, может возникнуть из-за того, что с сентября 2023 года вступают в силу поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Для вывода на российский рынок каждой новой серии иностранного препарата будет нужно предоставлять контролирующим органам актуальный сертификат о соответствии его производства требованиям GMP (Good Manufacturing Practice — Правил надлежащей производственной практики). Сейчас такой документ требуется только для регистрации и первичного ввоза нового ветеринарного лекарства, — приводит данные RTVI.
Исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков объяснил изданию, что из почти 900 наименований иностранных ветпрепаратов ввозить в страну с сентября следующего года можно будет лишь не более 150.
Чем заменить
Схожим с «Бравекто» действием обладает препарат «Симпарика». Действующее вещество — сароланер. Таблетки нужно давать собаке каждый месяц в клещевой сезон. Производитель — Zoetis также находится в США. Компания была образована в 2012 году отделением от Pfizer.
Еще одной альтернативой могут стать таблетки «Нексгард». Их также нужно давать раз в месяц. Действующее вещество — афоксоланер. Производитель «Берингер Ингельхайм» находится в Германии.
Зоомагазины опасаются, что и с этими таблетками вскоре могут начаться проблемы, так как все они — импортные. Для защиты от клеща в этом случае можно будет использовать капли, но они наносятся на холку животного. В этой нише есть российские производители.
В НСО в 2022 году зафиксировали вдвое больше случаев клещевого энцефалита, чем в 2021 году.