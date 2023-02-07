36-летний заведующий школьной столовой из Новосибирска погиб на СВО

— В 2003 году я выпускала очередной свой класс. Каким выпускником был Евгений Исаев? Добрый, скромный, весельчак и балагур. Был душой класса, неконфликтный, без вредных привычек. Он уважительно относился к родителям, очень любил их. Мечтал стать поваром, — цитирует администрация классного руководителя Татьяну Герасимову. — Очень больно говорить о нем в прошедшем времени. Ему было всего 36. У него были большие планы на жизнь. Из 8 выпускников 2003 года четверо являются участниками СВО.

