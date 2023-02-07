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Спецоперация на Украине

36-летний заведующий школьной столовой из Новосибирска погиб на СВО

Похороны прошли 6 февраля

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Евгений Исаев был рядовым

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В Сузунском районе Новосибирской области простились с 36-летним рядовым Евгением Исаевым, погибшим в СВО. Похороны состоялись 6 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Сузунского района.

— В 2003 году я выпускала очередной свой класс. Каким выпускником был Евгений Исаев? Добрый, скромный, весельчак и балагур. Был душой класса, неконфликтный, без вредных привычек. Он уважительно относился к родителям, очень любил их. Мечтал стать поваром, — цитирует администрация классного руководителя Татьяну Герасимову. — Очень больно говорить о нем в прошедшем времени. Ему было всего 36. У него были большие планы на жизнь. Из 8 выпускников 2003 года четверо являются участниками СВО.

О работе Евгения Исаева рассказала директор школы № 4 Новосибирска:

— Он пришел к нам молодым парнем, начал работать поваром, потом стал заведующим столовой. Его очень любили дети.

Последние новости про СВО можно почитать здесь.

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