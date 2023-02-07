Украина выступила против любого перемирия с Россией: новости СВО за 6 февраля

Владислав Ховалыг и Шолбан Кара-оол заявили, что намерены разобраться в инциденте и его причинах.

— Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших, и одновременно осознанного подчинения командирам, — написал Шолбан Кара-оол у себя в Telegram-канале.

Как сообщает РБК, Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить «законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщении». Глава региона направил в ДНР своих представителей «для непосредственного разбирательства» и пообещал обратиться к руководству Минобороны. Также глава Тувы поручил установить численность, состав и прикрепление мобилизованных.