«Имел право на отсрочку, но отказался от нее»: мобилизованный, награжденный орденом Мужества, погиб в СВО

Прощание с погибшим в СВО мобилизованным Алексеем Гецем прошло в Сузуне в Новосибирской области вчера, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте администрации Сузунского района.
Младший сержант Алексей Гец погиб на территории Луганской Народной Республики. Указом президента РФ он был награжден орденом Мужества посмертно.
— При объявлении мобилизации Алексей Александрович, имея право на отсрочку, отказался от нее и добровольно пошел защищать нас с вами. К сожалению, при выполнении боевых действий он погиб. Светлая ему память! — цитирует администрация военного комиссара Сузунского района Василия Леонидовича Радаева.
Алексей Гец был похоронен в Сузуне.
Конструкторы бюро «Спектр-Инжиниринг» в Новосибирске создали дрон для уничтожения инновационного немецкого танка Leopard на СВО. НГС связался с разработчиками отечественного дрона-камикадзе.