Главный следователь страны вступился за новосибирца, который получил удар ножом в Первомайском сквере

— Согласно размещенной в СМИ информации, в Новосибирске в ночь на 4 февраля 2023 года 20-летний студент получил ножевые ранения и иные телесные повреждения после того, как вступился за девушку, — сообщается на сайте СК России. — Проходя мимо со своим братом, он увидел, как группа молодых людей агрессивно разговаривала с девушкой, и решил заступиться за нее.

