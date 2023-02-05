Главный следователь страны вступился за новосибирца, который получил удар ножом в Первомайском сквере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за уличной драки, в результате которой 20-летний новосибирец получил ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Согласно размещенной в СМИ информации, в Новосибирске в ночь на 4 февраля 2023 года 20-летний студент получил ножевые ранения и иные телесные повреждения после того, как вступился за девушку, — сообщается на сайте СК России. — Проходя мимо со своим братом, он увидел, как группа молодых людей агрессивно разговаривала с девушкой, и решил заступиться за нее.
По данным ведомства, в ответ на попытки защитить сибирячку несколько молодых людей избили студента. По факту происшествия председатель СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело.
— Ход и результаты расследования уголовного дела будут проконтролированы в центральном аппарате ведомства, — указано в сообщении.
Отмечается, что поручение глава СК России дал и. о. руководителя СУ СК России по региону Виталию Зарипову. В рамках уголовного дела специалисты должны дать «надлежащую правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», а также представить доклад.
Между тем в полиции сообщали, что драка произошла возле Первомайского сквера в Новосибирске в конце января. В результате происшествия молодой человек обратился в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Сотрудники ведомства устанавливают участников конфликта.