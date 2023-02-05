Бойца ЧВК «Вагнер» и мобилизованного новосибирца похоронили в Мошковском районе

В Мошковском районе простились с погибшими в зоне СВО бойцами — Иваном Юрьиным и Евгением Буториным. Об этом сообщает издание «Мошково54» (учредитель — правительство НСО).



32-летний Иван Юрьин, по их данным, был добровольцем в ЧВК «Вагнер» и в октябре приехал в зону СВО, где погиб во время боя в городе Артемовске в ДНР. Его похоронили в селе Белоярка.