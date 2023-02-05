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Спецоперация на Украине

Бойца ЧВК «Вагнер» и мобилизованного новосибирца похоронили в Мошковском районе

Им обоим было по 32 года

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Похороны прошли в селах Мошковского района

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В Мошковском районе простились с погибшими в зоне СВО бойцами — Иваном Юрьиным и Евгением Буториным. Об этом сообщает издание «Мошково54» (учредитель — правительство НСО).

32-летний Иван Юрьин, по их данным, был добровольцем в ЧВК «Вагнер» и в октябре приехал в зону СВО, где погиб во время боя в городе Артемовске в ДНР. Его похоронили в селе Белоярка.

Евгений Буторин был мобилизован 25 октября прошлого года военкоматом Октябрьского района Новосибирска, приводит данные издание.

— Проходил службу в звании рядового, был зачислен стрелком в 3-й мотострелковый взвод одной из воинских частей. Евгений был смертельно ранен 6 января этого года при массированном ударе противника западнее населенного пункта Житловки ЛНР, — говорится в сообщении «Мошково54» (учредитель — правительство НСО).

32-летнего погибшего похоронили в селе Успенка.

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями и участниками газеты «Мошково54» являются — правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Управление информационных проектов Новосибирской области.

Конструкторы бюро «Спектр-Инжиниринг» в Новосибирске создали дрон для уничтожения инновационного немецкого танка Leopard на СВО. НГС связался с разработчиками отечественного дрона-камикадзе.

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