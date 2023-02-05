Бойца ЧВК «Вагнер» и мобилизованного новосибирца похоронили в Мошковском районе

В Мошковском районе простились с погибшими в зоне СВО бойцами — Иваном Юрьиным и Евгением Буториным. Об этом сообщает издание «Мошково54» (учредитель — правительство НСО).
32-летний Иван Юрьин, по их данным, был добровольцем в ЧВК «Вагнер» и в октябре приехал в зону СВО, где погиб во время боя в городе Артемовске в ДНР. Его похоронили в селе Белоярка.
Евгений Буторин был мобилизован 25 октября прошлого года военкоматом Октябрьского района Новосибирска, приводит данные издание.
— Проходил службу в звании рядового, был зачислен стрелком в 3-й мотострелковый взвод одной из воинских частей. Евгений был смертельно ранен 6 января этого года при массированном ударе противника западнее населенного пункта Житловки ЛНР, — говорится в сообщении «Мошково54» (учредитель — правительство НСО).
32-летнего погибшего похоронили в селе Успенка.
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями и участниками газеты «Мошково54» являются — правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Управление информационных проектов Новосибирской области.
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