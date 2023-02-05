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В Новосибирске ищут подрядчика для демонтажа ледяных скульптур — работы оценили в полмиллиона

Украшения уберут из Театрального сквера

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Из сквера вывезут около 540 кубов льда

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В Новосибирске ищут подрядчика для демонтажа ледяных скульптур в Театральном сквере. Заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ».

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. По данным сайта, цена контракта составляет 515 833 рубля.

— Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу ледяных композиций на новогодней площадке на территории Театрального сквера города Новосибирска, — говорится в документации.

Подрядчик должен демонтировать электропроводку ледяных объектов, декоративные украшения вокруг клумбы, декоративные элементы, ледяные цифры и троны. Также ему предстоит доставить украшения на склад заказчика, вывезти около 540 кубов льда.

Подрядчик должен завершить работы до 14 февраля.

26 января в Новосибирске на пешеходной улице Ленина начали убирать гирлянды. Демонтаж украшений завершили 3 февраля, а с 10 февраля по улице запустят движение транспорта.

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