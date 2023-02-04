На создание кадра ушло 4 часа: новосибирский астрофотограф снял туманность Ориона

Астрофотограф Алексей Поляков опубликовал снимок туманности Ориона, который он сделал недалеко от Новосибирска. Как отметил автор, на создание фотографии он потратил несколько часов.
— Туманность Ориона снимал буквально в 20 километрах от Новосибирска. Так как туманность очень яркая, городские огни не мешают съемке. Кадр создавал около 4 часов, — отметил Алексей Поляков.
Сейчас в планах у Алексея сделать снимки туманностей Голова Дельфина и Летучая Мышь.
Ранее Алексей Поляков через телескоп снял туманность в созвездии Цефея. Как отметил сибиряк, изначально он отправился для съемки планет, но из-за неполадок с оборудованием сделать это не получилось.