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На создание кадра ушло 4 часа: новосибирский астрофотограф снял туманность Ориона

В планах у Алексея Полякова — запечатлеть туманности Голова Дельфина и Летучая Мышь

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Кадр фотограф сделал в 20 километрах от города

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Астрофотограф Алексей Поляков опубликовал снимок туманности Ориона, который он сделал недалеко от Новосибирска. Как отметил автор, на создание фотографии он потратил несколько часов.

— Туманность Ориона снимал буквально в 20 километрах от Новосибирска. Так как туманность очень яркая, городские огни не мешают съемке. Кадр создавал около 4 часов, — отметил Алексей Поляков.

Сейчас в планах у Алексея сделать снимки туманностей Голова Дельфина и Летучая Мышь.

Ранее Алексей Поляков через телескоп снял туманность в созвездии Цефея. Как отметил сибиряк, изначально он отправился для съемки планет, но из-за неполадок с оборудованием сделать это не получилось.

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