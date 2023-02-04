Ветеран труда из Колывани умерла в 86 лет — она 30 лет проработала на заводе и была заседателем суда

В Новосибирской области 23 января в 86 лет умерла Нина Ивановна Мозговая, ветеран труда РФ и член Совета первичной ветеранской организации поселка Колывань. Нина Ивановна родилась в октябре 1936 года в селе Теменцево Алтайского края, а в 1961 году переехала в Колывань.
До переезда в Колывань Нина Ивановна поднимала целину в Карамышево Алтайского края. Там женщина познакомилась с трактористом Петром, за которого вышла замуж. Нина Ивановна работала прицепщиком в совхозе. В 1954 году женщина окончила сельскохозяйственную школу. В Колыване Нина Николаевна работала на маслосырзаводе приемщиком молока. На заводе сибирячка проработала 30 лет и получила медаль «за ветеранский труд».
— Она всегда была в центре коллектива, своей энергией заряжала окружающих, всегда читала стихи, знала много песен, неравнодушная — всегда приходила на помощь, добрая и отзывчивая. Нина Ивановна активно занималась общественной работой в коллективе, избиралась членом райкома, членом бюро райкома. Позже была избрана народным заседателем районного, а затем областного суда. В течение 10 лет участвовала в ветеранском хоре при доме культуры «Юность», — рассказали на сайте районной общественной организации ветеранов Колыванского района Новосибирской области.
У Нины Николаевны трое детей. В 2000 году ветеран труда стала членом Совета ветеранов рабочего поселка Колывань. Редакция НГС выражает соболезнование родным и близким Нины Ивановной.
В конце января в Ордынском районе Новосибирской области скончался Григорий Александрович Цыпордей, ветеран Великой Отечественной войны. Ему было 100 лет