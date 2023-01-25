Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Новосибирской области — ему было 100 лет

С 2015 года Григорий Александрович жил в «Отделении милосердия для престарелых и инвалидов» в деревне Новый Шарап Ордынского района.



Летом в Новосибирске скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Андреевич Горьковский. Ему было 99 лет. Петр Андреевич участвовал в Курской битве, в освобождении Киева, Фастова, Белой Церкви.