Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Новосибирской области — ему было 100 лет

В Ордынском районе Новосибирской области скончался Григорий Александрович Цыпордей, ветеран Великой Отечественной войны. Ему было 100 лет
— 19 января ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Цыпордей Григорий Александрович (1922–2023). Григорий Александрович родился в Молдавии в деревне Гыртоп 23 февраля 1922 года. Участник и инвалид Великой Отечественной войны, имеет множество наград, — сообщается на официальной странице Ордынского района в соцсети «ВКонтакте».
Григорий Александрович был младшим из семи детей в семье. В 16 лет уехал на заработки на Урал, где его отправили работать на завод. Во время Великой Отечественной войны тайно убежал в военкомат, где его зачислили в 224-й стрелковый полк, а затем во Второй Белорусский фронт рядовым.
— Прошел Белоруссию, Польшу, Германию. В Германии участвовал в освобождении трех городов, там получил ранение в ногу и шею, почти полностью потерял слух, — говорится в некрологе.
С 2015 года Григорий Александрович жил в «Отделении милосердия для престарелых и инвалидов» в деревне Новый Шарап Ордынского района.
Летом в Новосибирске скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Андреевич Горьковский. Ему было 99 лет. Петр Андреевич участвовал в Курской битве, в освобождении Киева, Фастова, Белой Церкви.