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Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Новосибирске

Петру Андреевичу Горьковскому было 99 лет

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Петр Андреевич ушел на фронт в 18 лет

Петр Андреевич ушел на фронт в 18 лет

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16 июня в Новосибирске скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Андреевич Горьковский. Ему было 99 лет.

Петр Андреевич родился в селе Баклуши Доволенского района. В 17 лет стал школьным учителем. Когда ему исполнилось 18, был призван на фронт.

— После трехмесячного курса обучения в Новосибирске Петр получил военную специальность связиста-радиста и был направлен в Бийск, где формировалась 232‑я стрелковая дивизия, попал в штаб дивизии, в отдельный батальон связи, на радиостанцию скоростных бомбардировщиков, — сообщает Совет ветеранов Новосибирской области.

Петр Андреевич участвовал в Курской битве, в освобождении Киева, Фастова, Белой Церкви. В Вене помог в бою восстановить телефонную связь. Был награжден медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», удостоен ордена Отечественной войны I степени.

После войны Петр Андреевич вернулся домой и стал учителем, а потом директором школы, для которой построил новое здание на четыре класса. Пять лет возглавлял школу в Довольном, 10 лет руководил отделом народного образования в Мошковском районе. В 1988 году Петр Андреевич ушел на пенсию и переехал в Новосибирск.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким ветерана.

В марте в Советском районе Новосибирска скончался ветеран войны Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.

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