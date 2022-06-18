Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Новосибирске
Петру Андреевичу Горьковскому было 99 лет
16 июня в Новосибирске скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Андреевич Горьковский. Ему было 99 лет.
Петр Андреевич родился в селе Баклуши Доволенского района. В 17 лет стал школьным учителем. Когда ему исполнилось 18, был призван на фронт.
— После трехмесячного курса обучения в Новосибирске Петр получил военную специальность связиста-радиста и был направлен в Бийск, где формировалась
Петр Андреевич участвовал в Курской битве, в освобождении Киева, Фастова, Белой Церкви. В Вене помог в бою восстановить телефонную связь. Был награжден медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», удостоен ордена Отечественной войны I степени.
После войны Петр Андреевич вернулся домой и стал учителем, а потом директором школы, для которой построил новое здание на четыре класса. Пять лет возглавлял школу в Довольном, 10 лет руководил отделом народного образования в Мошковском районе. В 1988 году Петр Андреевич ушел на пенсию и переехал в Новосибирск.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким ветерана.
В марте в Советском районе Новосибирска скончался ветеран войны Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.