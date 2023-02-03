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Мужчину, гуляющего с оружием, заметили в «Европейском береге» — кто это был

Очевидцы сняли на видео сибиряка

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Мужчину заметили в пятницу 2 февраля

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В Новосибирске в жилмассиве «Европейский берег» местные жители заметили мужчину, который гулял с предметом, похожим на оружие.

Видео очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу компании «Брусника», которая является застройщиком жилмассива. В организации сообщили, что по территории шел один из сотрудников ГБР и беспокоиться не о чем.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Ранее в Новосибирской области на железнодорожной станции Барабинск задержали молодого человека с арсеналом боеприпасов. По словам сибиряка, патроны он нашел на улице.

НовосибирскОружиеЖК Европейский берег
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