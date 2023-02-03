Мужчину, гуляющего с оружием, заметили в «Европейском береге» — кто это был

В Новосибирске в жилмассиве «Европейский берег» местные жители заметили мужчину, который гулял с предметом, похожим на оружие.
Видео очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу компании «Брусника», которая является застройщиком жилмассива. В организации сообщили, что по территории шел один из сотрудников ГБР и беспокоиться не о чем.
Ранее в Новосибирской области на железнодорожной станции Барабинск задержали молодого человека с арсеналом боеприпасов. По словам сибиряка, патроны он нашел на улице.