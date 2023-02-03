Новосибирец вынудил радио «Юнитон» выдать сыр его жене: мужчину разозлили правила утренней викторины

Выиграл два раза за две недели

Мужчина по имени Алексей — постоянный слушатель радио — в конце прошлого года дважды за две недели выиграл в конкурсе. Но после второго конкурса он узнал, что по правилам розыгрыша, один участник не может получить приз дважды за две недели. Это его рассердило, и он вступил в переписку с организаторами, вынудив их оформить подарок на его жену.

Впоследствии мужчина снова решил позвонить на радио, чтобы попробовать свои силы в конкурсе еще раз. Но звонок сорвался, Алексей посчитал, что это было сделано нарочно, и тогда он высказал свои претензии к радио на «Флампе» и связал ситуацию с конфликтом, который произошел в декабре.