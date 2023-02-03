Новосибирец вынудил радио «Юнитон» выдать сыр его жене: мужчину разозлили правила утренней викторины

Житель Новосибирска вынудил радио «Юнитон» выдать подарок его жене, а после оставил гневный отзыв из-за того, что в прямом эфире сорвался его звонок, когда он хотел выиграть еще один подарок. Представители радио при этом отмечают, что в конфликте с подарком (речь шла о наборе сыра) пошли навстречу недовольному слушателю, а звонок сорвался по техническим причинам.
Выиграл два раза за две недели
Мужчина по имени Алексей — постоянный слушатель радио — в конце прошлого года дважды за две недели выиграл в конкурсе. Но после второго конкурса он узнал, что по правилам розыгрыша, один участник не может получить приз дважды за две недели. Это его рассердило, и он вступил в переписку с организаторами, вынудив их оформить подарок на его жену.
Впоследствии мужчина снова решил позвонить на радио, чтобы попробовать свои силы в конкурсе еще раз. Но звонок сорвался, Алексей посчитал, что это было сделано нарочно, и тогда он высказал свои претензии к радио на «Флампе» и связал ситуацию с конфликтом, который произошел в декабре.
— Интересный подход к проведению утренних викторин, а именно: дозвонился, потом, когда начинается прямой эфир, радиоведущие говорят: «Вас не слышно», ой-ой-ой, и обрывается прямой эфир, хотя разговор идет по стационарному телефону, — написал Алексей.
Как следует из опубликованных мужчиной декабрьских скриншотов переписки, он выиграл подарок, но в получении ему отказали, так как прошлый приз он получил менее двух недель назад. Несмотря на это, мужчина потребовал отдать подарок, заявив, что на самом деле выиграла его жена, а контакты мужа указала исключительно для удобства:
— Супруга в декрете, двое детей, — объяснил невозможность жены забрать приз самостоятельно, а заодно, и свою правоту радиослушатель.
При этом подарок мужчине все-таки выдали, но заблокировали его в ватсапе «Юнитона».
Выдали приз, чтобы успокоился
По словам главного редактора радио «Юнитон» Юлии Бородиной, подарок представлял собой набор продуктов от спонсора — сыр.
Главный редактор объяснила, что правила участия в играх радио опубликованы на официальном сайте компании и в соцсетях:
— Человека эти правила не устроили, он захотел, чтобы приз передали его родственникам. <...> Начал очень сильно возмущаться, с агрессией, и мы ему приз в итоге выдали — чтобы человек успокоился. <...>, — рассказала Юлия Бородина. — Мы объяснили ему правила, но он начал оскорблять, проявлять агрессию, естественно, что в такой ситуации его контакт в ватсапе был заблокирован. При этом по телефону он мог спокойно дозваниваться в прямой эфир, что собственно сегодня (2 февраля. — Прим. ред.) и было. То, что сегодня [его] звонок сорвался, — это прямая линия, мы не имеем к этому никакого отношения.
Связаться с самим активным участником радиовикторин НГС не удалось.
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