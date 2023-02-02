«У Новосибирска нет хозяина»: житель города возмутился из-за уборки снега на Большевистской и 10-балльных пробок

Третий по величине город в стране — без хозяина. Здесь есть мэр Анатолий Локоть и даже много фотографий и видео с его выступлениями. Но хозяина нет.

Иначе я никак не могу объяснить, почему город и в будни, и в выходные стоит в 9-балльных пробках. Трактористы — молодцы: ездят, чистят. Но кто-то же должен подумать головой и указать им, что очистить улицу можно хоть десять раз, а пробка так и будет на Большевичке, если не убрать снег там, где вы сужаете улицу с четырех полос до двух. Ну как так?! Там три-четыре часа работы.