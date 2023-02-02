«У Новосибирска нет хозяина»: житель города возмутился из-за уборки снега на Большевистской и 10-балльных пробок

Сильные снегопады осложняют жизнь новосибирцев, увеличивая пробки на дорогах. Простояв несколько дней в 9–10-балльных пробках на Большевистской, Владимир Курков выразил возмущение из-за того, что плохая уборка снега сужает улицу с четырех до двух полос. Далее — подробности от первого лица.
Новосибирск — третий по численности населения город в России. Может быть, не третий по красоте, не третий по бюджету, но проживают тут около двух миллионов человек.
Третий по величине город в стране — без хозяина. Здесь есть мэр Анатолий Локоть и даже много фотографий и видео с его выступлениями. Но хозяина нет.
Иначе я никак не могу объяснить, почему город и в будни, и в выходные стоит в 9-балльных пробках. Трактористы — молодцы: ездят, чистят. Но кто-то же должен подумать головой и указать им, что очистить улицу можно хоть десять раз, а пробка так и будет на Большевичке, если не убрать снег там, где вы сужаете улицу с четырех полос до двух. Ну как так?! Там три-четыре часа работы.
А буксующие фуры на Восходе и Добролюбова? Как за десять лет нельзя найти выход?! Да хоть дворника отдельного поставьте с лопатой, который бы весь день бегал с песком или прочей смесью и сыпал ее под колеса. Почему нельзя сделать хоть что-то?
И это вопрос не только к Локтю, но и к администрации Октябрьского района Новосибирска и ее главе. И к депутатам всех мастей.
Пока поездки по одной из главных магистралей становятся настоящим испытанием, особенно по правой полосе. Когда видно, как скачут автобусы по снежным кочкам, понимаешь, зачем на них пишут «Осторожно, занос 1,5 метра».
Я прожил в «Матрешкином дворе» семь лет, и там реально убирали снег через два-три дня. До асфальта выскребали! Я, как родившийся и двадцать лет проживший на проспекте Дзержинского, видел такое впервые. Там трактор убирал внутриквартальные проезды один раз за зиму.
И ладно бы только снег. Наступит лето, и наши господа из мэрии опять побегут искать причину пыли. Вместо гаданий просто проедьтесь по городу и посмотрите хозяйским взглядом — сколько машин с грязными колесами выезжает со строек, сколько выездов с частника, где землю волокут на асфальт? Сколько отсутствующих бордюров, где земля сыплется на дорогу, а сколько у нас ремонта дорог, где прекрасные кучи песка разлетаются?
Да, набережную отремонтировали, да, прекрасно украсили город на Новый год. Не без просветов.
Как не было хозяина в городе, так и нет.
Ранее мы рассказывали, как новосибирцы каждый день добираются до центра по Большевистской, и показывали фото этой пробки.