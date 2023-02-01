«Хотел жениться после возвращения»: 24-летний житель новосибирского поселка погиб в СВО

24-летний житель поселка Восход Новосибирского района Николай Селиверстов погиб в специальной военной операции. Информацию о его гибели корреспонденту НГС подтвердили в администрации Каменского сельсовета, к которому территориально относится Восход.
— Прощание пройдет 3 февраля, в эту пятницу, в прощальном зале крематория по улице Военторговской, 4/1. Похоронят на Каменском кладбище, — добавили в администрации.
Как сообщила мать погибшего Анна, молодой человек был мобилизован, отправился на СВО 17 декабря, погиб 6 января.
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