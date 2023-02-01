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Спецоперация на Украине

«Хотел жениться после возвращения»: 24-летний житель новосибирского поселка погиб в СВО

Николай Селиверстов уехал в зону спецоперации в декабре

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Сибиряк погиб 6 января

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24-летний житель поселка Восход Новосибирского района Николай Селиверстов погиб в специальной военной операции. Информацию о его гибели корреспонденту НГС подтвердили в администрации Каменского сельсовета, к которому территориально относится Восход.

— Прощание пройдет 3 февраля, в эту пятницу, в прощальном зале крематория по улице Военторговской, 4/1. Похоронят на Каменском кладбище, — добавили в администрации.

Как сообщила мать погибшего Анна, молодой человек был мобилизован, отправился на СВО 17 декабря, погиб 6 января.

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— Родился 5 июня 1998 года, учился в средней школе № 44 поселка Восход, окончил 9 классов, потом техникум, выучился на водительские права. Рубаха-парень, много друзей, человек компании. Хороший, добрый и отзывчивый сын. Многим увлекался. Был в гражданском браке с девочкой. Детей нет, к сожалению. Хотел жениться после возвращения, — сообщила Анна.

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