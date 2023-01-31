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В поселке Краснообск пропал 12-летний мальчик — ребенок не вернулся домой из школы

Специалисты выехали на поиск несовершеннолетнего

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Ребенок не вернулся домой из школы

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В Новосибирской области ищут 12-летнего Богдана, который пропал 31 января в рабочем поселке Краснообск. Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских, ребенок не вернулся домой из школы.

— Мальчик после школы гулял с одноклассником и поделился с ним мыслью о том, что не будет возвращаться домой. Причина на данный момент непонятна, возможно, определенной сложностью ребенка были взаимоотношения в классе, — сообщила НГС Алеся Яблонских.

По словам специалиста, это не первый случай, когда ребенок не возвращается домой. Ранее несовершеннолетний также пропал, но его нашли с помощью родительских чатов. Специалисты узнали, у кого он находится, после чего школьник вернулся домой.

— Информация о местонахождении ребенка неизвестна, выезжаем на поиск, — сообщила руководитель поискового отряда.

В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» указано, что специалисты объявили срочный сбор на поиск.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Отметим, в Новосибирской области ищут 44-летнего мужчину, который пропал в деревне Бурмистрово. Сибиряк сопровождал своего знакомого, который работает охранником на одной из баз отдыха региона.

Обновлено.
Как сообщила НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, ребенка нашли живым. Информацию о происшествии прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Разыскиваемый несовершеннолетний 2010 года рождения найден. Полицейские везут его в отдел, где он будет передан законным представителям. С родителями сотрудниками ПДН будет проведена профилактическая беседа, — сообщили НГС в ведомстве.

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