В поселке Краснообск пропал 12-летний мальчик — ребенок не вернулся домой из школы

В Новосибирской области ищут
— Мальчик после школы гулял с одноклассником и поделился с ним мыслью о том, что не будет возвращаться домой. Причина на данный момент непонятна, возможно, определенной сложностью ребенка были взаимоотношения в классе, — сообщила НГС Алеся Яблонских.
По словам специалиста, это не первый случай, когда ребенок не возвращается домой. Ранее несовершеннолетний также пропал, но его нашли с помощью родительских чатов. Специалисты узнали, у кого он находится, после чего школьник вернулся домой.
— Информация о местонахождении ребенка неизвестна, выезжаем на поиск, — сообщила руководитель поискового отряда.
В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» указано, что специалисты объявили срочный сбор на поиск.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Отметим, в Новосибирской области ищут