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Под Новосибирском ищут 44-летнего мужчину — он пропал на базе отдыха

Местонахождение Яна Сарнацкого неизвестно с 25 января

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В деревне Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области пропал 44-летний Ян Сарнацкий. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», местоположение мужчины неизвестно с 25 января.

Как сообщила НГС и. о. руководителя поискового отряда в Новосибирске Алеся Яблонских, сибиряк сопровождал своего знакомого, который работает охранником на одной из баз отдыха региона. Мужчина пропал ранним утром.

— Пока охранник находился на обходе, ранним утром он либо уехал, либо ушел в неизвестном направлении. До дороги реально дойти, на попутке куда-то уехать, хотя автомобильного транспорта в это время года и на этой территории не очень много, — сообщила руководитель поискового отряда. — На связь до сих пор не вышел, местонахождение неизвестно.

Алеся Яблонских уточнила, что перед уходом мужчина забрал свои вещи. Причины, по которым он внезапно ушел, неизвестны.

Рост Яна — 192 сантиметра, волосы светло-русые, глаза серо-голубые, телосложение нормальное. Отмечается, что мужчина обрит наголо. Сибиряк одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, серые ботинки и черную вязаную шапку, при себе имеет черный рюкзак.

В конце января в Искитимском районе Новосибирской области нашли тело 49-летнего мужчины. Сибиряк пропал 10 января.

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