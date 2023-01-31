Под Новосибирском ищут 44-летнего мужчину — он пропал на базе отдыха

В деревне Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области пропал
Как сообщила НГС
— Пока охранник находился на обходе, ранним утром он либо уехал, либо ушел в неизвестном направлении. До дороги реально дойти, на попутке куда-то уехать, хотя автомобильного транспорта в это время года и на этой территории не очень много, — сообщила руководитель поискового отряда. — На связь до сих пор не вышел, местонахождение неизвестно.
Алеся Яблонских уточнила, что перед уходом мужчина забрал свои вещи. Причины, по которым он внезапно ушел, неизвестны.
Рост Яна — 192 сантиметра, волосы светло-русые, глаза серо-голубые, телосложение нормальное. Отмечается, что мужчина обрит наголо. Сибиряк одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, серые ботинки и черную вязаную шапку, при себе имеет черный рюкзак.
В конце января в Искитимском районе Новосибирской области нашли тело