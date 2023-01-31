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Николай Цискаридзе вновь появится на сцене НОВАТа — ему заплатят почти 1,2 миллиона рублей

Артист выйдет на сцену театра в балете «Тщетная предосторожность»

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Информация о стоимости выступлений артиста опубликована на сайте госзакупок

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Артист балета, народный артист РФ Николай Цискаридзе весной выступит на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). За спектакли артисту заплатят 1,18 миллиона рублей.

Информация о стоимости выступлений артиста опубликована на сайте госзакупок. Согласно документам, Николай Цискаридзе вновь появится на сцене театра в балете «Тщетная предосторожность», где исполнит партию вдовы Симоны.

— Исполнитель принимает на себя обязательство лично оказывать услуги в качестве приглашенного артиста балета в репетициях и балетном спектакле «Тщетная предосторожность», публичные показы которого будут проходить на Большой сцене 31 марта 2023 года в 19:00 и 1 апреля 2023 года в 18:00, — указано в документах.

Отмечается, что цена контракта составляет 1 189 678 рублей, стоимость услуг артиста в одном спектакле достигает 594 839 рублей. Источником финансирования выступают средства бюджетного учреждения — театра.

— Ничего необычного в этой сумме нет. Это уровень гонораров актеров такого уровня. Согласитесь, она значительно уступает гонорарам эстрадных звезд, — корреспонденту НГС замгендиректора НОВАТа Александр Савин. — Участие Николая Максимовича в спектакле поднимает его эмоциональный уровень чрезвычайно высоко. Его любят зрители, он очень востребован и наша задача — организовать его приезд при первой возможности. Он человек очень занятой.

На сайте Новосибирского театра оперы и балета указано, что стоимость билета на спектакль «Тщетная предосторожность» 31 марта составит от 3,5 тысячи до 15 тысяч рублей, 1 апреля — от 4 тыс. до 15 тысяч рублей. Отметим, 1 апреля в НОВАТе два раза покажут «Тщетную предосторожность».

Так, спектакль также пройдет в 13:00, однако Николая Цискаридзе нет в списках исполнителей. Стоимость билета составит от 500 до 4 тысяч рублей.


Николай Цискаридзе — артист балета, народный артист РФ и Северной Осетии. Он также является лауреатом двух государственных премий России и трех театральных премий «Золотая маска». Артист выступил в Новосибирском оперном театре на премьере спектакля «Тщетная предосторожность» в феврале 2022 года. НГС побывал на ней и сделал подробный фоторепортаж.

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НОВАТБалетНиколай Цискаридзе
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