Николай Цискаридзе вновь появится на сцене НОВАТа — ему заплатят почти 1,2 миллиона рублей

Отмечается, что цена контракта составляет 1 189 678 рублей, стоимость услуг артиста в одном спектакле достигает 594 839 рублей. Источником финансирования выступают средства бюджетного учреждения — театра.

— Ничего необычного в этой сумме нет. Это уровень гонораров актеров такого уровня. Согласитесь, она значительно уступает гонорарам эстрадных звезд, — корреспонденту НГС замгендиректора НОВАТа Александр Савин. — Участие Николая Максимовича в спектакле поднимает его эмоциональный уровень чрезвычайно высоко. Его любят зрители, он очень востребован и наша задача — организовать его приезд при первой возможности. Он человек очень занятой.

