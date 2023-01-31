«Такси не вызвать, по QR-коду не рассчитаться»: сибирячка обнаружила неработающий интернет в «Галерее»

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие интернета в ТРЦ «Галерея». С такой жалобой в редакцию НГС обратилось несколько читателей.

— В «Галерее Новосибирск» у меня два дня подряд не работал интернет у оператора МТС. Когда в первый день я не могла вызвать такси через приложение, я подумала, что просто сбой. Но во второй день у меня внутри магазина не открылось банковское приложение для расчета по куар-коду. Хотела посмотреть рабочий чат в телеграме, но не смогла — и тут продавец в магазине мне подсказал, что на МТС не работает интернет в «Галерее». Надо ли говорить, что вызвать такси у меня не получилось, потому что ничего не работало. Жутко неудобно, потому что в таком крупном ТЦ такие проблемы, — поделилась читательница Елена.