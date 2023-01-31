Затянуло ремнями и переломало пальцы: машина зажала руку сибиряка, который попытался почистить колесо

Помощь спасателей потребовалась 27-летнему новосибирцу, руку которого затянуло ремнями внутрь машины. Инцидент произошел вчера,
— Оказали помощь мужчине, который очищал снег под передним колесом автомобиля и его кисть руки затянуло между ремнями и натяжными роликами, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Произошедшее попало на видео.
Спасатели достали руку мужчины, частично разобрав и открутив ролики, после чего сняли с пальца кольцо. Мужчина с переломами пальцев был передан бригаде врачей скорой помощи.
В Октябрьском районе Новосибирска две девочки остались запертыми в квартире. Спасатели МАСС помогали попасть внутрь.