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Затянуло ремнями и переломало пальцы: машина зажала руку сибиряка, который попытался почистить колесо

Инцидент попал на видео

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Спасатели частично разобрали автомобиль

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Помощь спасателей потребовалась 27-летнему новосибирцу, руку которого затянуло ремнями внутрь машины. Инцидент произошел вчера, 30 января, около 20:00 на улице Бородина в Кировском районе.

— Оказали помощь мужчине, который очищал снег под передним колесом автомобиля и его кисть руки затянуло между ремнями и натяжными роликами, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Произошедшее попало на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Спасатели МАСС / Vk.com

Спасатели достали руку мужчины, частично разобрав и открутив ролики, после чего сняли с пальца кольцо. Мужчина с переломами пальцев был передан бригаде врачей скорой помощи.

В Октябрьском районе Новосибирска две девочки остались запертыми в квартире. Спасатели МАСС помогали попасть внутрь.

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