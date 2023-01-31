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«Толкали всем двором»: скорая застряла у дома из-за нечищеной дороги — видео

Медикам на помощь пришли очевидцы

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Двор завалило снегом

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В Новосибирске у дома на улице Дуси Ковальчук, 185/1 в снегу застряла машина скорой помощи. Инцидент произошел вчера, 30 января. О нем сообщили несколько жителей дома.

— Неоднократно на прошлой неделе обращались в различные инстанции по поводу длительного отсутствия уборки снега во дворе дома. Председатель не выполняет свои обязанности, дворник не работает, в результате 30 января жители дома были вынуждены толкать застрявшую скорую! — написал читатель НГС.

Он прислал видео инцидента.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Другая жительница дома объяснила корреспонденту НГС, что на помощь скорой сразу сбежались очевидцы.

— Да всем двором мужики толкали. Быстро достаточно вытолкали, но пройти невозможно! — недовольна читательница.

Мы показываем в режиме онлайн, что сейчас происходит в городе из-за длительных снегопадов.

Застряли в снегуСнегСнегопадСкорая помощь
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