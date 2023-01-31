«Толкали всем двором»: скорая застряла у дома из-за нечищеной дороги — видео

В Новосибирске у дома на улице Дуси Ковальчук, 185/1 в снегу застряла машина скорой помощи. Инцидент произошел вчера,
— Неоднократно на прошлой неделе обращались в различные инстанции по поводу длительного отсутствия уборки снега во дворе дома. Председатель не выполняет свои обязанности, дворник не работает, в результате
Он прислал видео инцидента.
Другая жительница дома объяснила корреспонденту НГС, что на помощь скорой сразу сбежались очевидцы.
— Да всем двором мужики толкали. Быстро достаточно вытолкали, но пройти невозможно! — недовольна читательница.
Мы показываем в режиме онлайн, что сейчас происходит в городе из-за длительных снегопадов.