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Схватила за ногу и применила болевой: на ОбьГЭСе 16-летняя девочка отбила у вора украденный телефон

Мужчина так испугался девочки, что выбросил гаджет и сбежал

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Мужчина заметил телефон у девочки в автобусе

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В Советском районе Новосибирска 40-летний вор попытался украсть телефон у 16-летней девочки. Но она не растерялась и в ответ напала на мужчину, из-за чего вор выбросил телефон и сбежал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, инцидент произошел 15 декабря, но личность вора установили недавно. Девочка вышла из автобуса с мамой на остановке «Ветлужская», в этот момент мужчина выхватил у подростка телефон и попытался скрыться.

Но девочка сама напала на вора, она схватила его за ногу и применила болевой прием. После чего мужчина выбросил телефон и убежал.

Полиция установила, что своровать телефон пытался 40-летний житель Советского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчина заметил несовершеннолетнюю в автобусе, в руках у которой был телефон. Увидев, что девочка готовится к выходу, мужчина вышел из автобуса чуть раньше нее и спрятался за остановку. После чего догнал девочку и отобрал у нее мобильный телефон.

— Нападавший совершенно не ожидал, что подросток даст ему отпор, поэтому он бросил похищенное и скрылся, — отметили в полиции.

После случившегося сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчину заключили под стражу. Сейчас сотрудники проводят расследование.

Вчера, 29 января, в Сети появилось видео, как неизвестный выходит из автомобиля «Мерседес» и, по словам очевидцев, стреляет. Полиция проводит проверку.

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