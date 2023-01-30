Схватила за ногу и применила болевой: на ОбьГЭСе 16-летняя девочка отбила у вора украденный телефон

Но девочка сама напала на вора, она схватила его за ногу и применила болевой прием. После чего мужчина выбросил телефон и убежал.

Полиция установила, что своровать телефон пытался 40-летний житель Советского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчина заметил несовершеннолетнюю в автобусе, в руках у которой был телефон. Увидев, что девочка готовится к выходу, мужчина вышел из автобуса чуть раньше нее и спрятался за остановку. После чего догнал девочку и отобрал у нее мобильный телефон.