Схватила за ногу и применила болевой: на ОбьГЭСе 16-летняя девочка отбила у вора украденный телефон

В Советском районе Новосибирска 40-летний вор попытался украсть телефон у
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, инцидент произошел
Но девочка сама напала на вора, она схватила его за ногу и применила болевой прием. После чего мужчина выбросил телефон и убежал.
Полиция установила, что своровать телефон пытался
— Нападавший совершенно не ожидал, что подросток даст ему отпор, поэтому он бросил похищенное и скрылся, — отметили в полиции.
После случившегося сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Вчера, 29 января, в Сети появилось видео, как неизвестный выходит из автомобиля «Мерседес» и, по словам очевидцев, стреляет. Полиция проводит проверку.