«Погиб, спасая боевых товарищей»: в Новосибирской области простились с участником СВО

В Сузунском районе Новосибирской области простились с участником специальной военной операции Николаем Кудрявцевым. Как сообщается на сайте администрации района, похороны мужчины прошли
— Николай Кудрявцев погиб в ходе выполнения специальных задач, связанных с исполнением обязанностей воинской службы на территории Луганской Народной Республики. Он погиб, спасая боевых товарищей, — указано на сайте администрации.
В сообщении уточняется, что прощание с сибиряком состоялось в районном Доме культуры. На церемонии присутствовали несколько сотен жителей Сузунского района.
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— Николай Кудрявцев после начала специальной военной операции, не дожидаясь призыва, добровольно принял решение защищать нашу Родину. К сожалению, его жизненный путь оборвался, — цитируется в сообщении военный комиссар Сузунского района Василий Радаев.
Василий Радаев отметил, что, по информации Министерства обороны РФ, Николай Кудрявцев представлен к государственной награде. Сибиряка проводили в последний путь под звуки траурного марша военного оркестра.
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