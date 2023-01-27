AZAL откроет прямые рейсы из Новосибирска в Баку — столько стоят билеты

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) начнет выполнять прямые рейсы из Баку в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Так, авиакомпания начнет полеты в Новосибирск с 16 марта этого года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.
— «Азербайджанские Авиалинии» начнут выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, — указано в сообщении.
На сайте новосибирского аэропорта Толмачево уже открыты продажи по новым рейсам. Согласно сайту аэропорта, стоимость билета эконом-класса на рейс Баку — Новосибирск 16 марта составит
Обратное отправление самолета также запланировано на 16 марта. Стоимость билета эконом-класса на рейс Новосибирск — Баку достигает
В конце января НГС сообщал о том, что авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в два города на Чукотке. Рейс в самый северный город России — Певек — запустили 26 января, в город Анадырь первый самолет полетит 6 апреля.