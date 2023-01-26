S7 запускает несколько прямых рейсов из Новосибирска на Чукотку — за сколько и в какие города можно улететь

Сибирская авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в два города на Чукотке. Как указано на сайте компании, рейс в самый северный город России — Певек — запустили 26 января, а в город Анадырь первый самолет полетит 6 апреля.
— Выполнение регулярных рейсов S7 Airlines в Певек начинается с 26 января 2023 года один раза в неделю по четвергам. Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A320neo, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Вылет из Новосибирска назначен на 2 часа ночи, в Певек самолет прибывает в 13:20. Время в полете — 6 часов 15 минут. Билет за такой перелет стоит более 16 тысяч рублей.
Второй город на Чукотке, куда авиакомпания запускает прямые рейсы, — Анадырь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа. Глава отметил, что полеты из Новосибирска будут выполнять с 6 апреля по 31 октября.
На официальном сайте S7 указано, что самолеты будут летать один раз в неделю по четвергам, а стоимость перелета в одну сторону составляет также более 16 тысяч рублей. Время в пути — 6 часов 25 минут.
Несколько месяцев назад авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Свой первый регулярный рейс компания задержала на 9 часов. По словам читателя НГС, который находился в аэропорту, представители «Аэрофлота» сообщили пассажирам, что Лаос запретил пролетать самолету авиакомпании через свое воздушное пространство.