S7 запускает несколько прямых рейсов из Новосибирска на Чукотку — за сколько и в какие города можно улететь

Несколько месяцев назад авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Свой первый регулярный рейс компания задержала на 9 часов. По словам читателя НГС, который находился в аэропорту, представители «Аэрофлота» сообщили пассажирам, что Лаос запретил пролетать самолету авиакомпании через свое воздушное пространство.