Сибирячка перепарковала автомобиль близко к сугробам, чтобы он не достался приставам

Если в течение 10 дней она не погасит долг, приставы начнут собирать документы, чтобы продать машину с торгов. Вырученные средства с продажи пойдут в счет погашения долга. Предположительно его продажа может покрыть образовавшуюся задолженность.

В начале января новосибирские приставы арестовали машину должника по алиментам и передали бывшей жене.