Сибирячка перепарковала автомобиль близко к сугробам, чтобы он не достался приставам

Судебные приставы Заельцовского района забрали автомобиль Nissan Juke у местной жительницы. Женщина задолжала юрлицу 835 тысяч рублей.
При этом должница не была готова расстаться с машиной. Когда приставы вместе с взыскателем приехали к ней на работу, женщина попыталась припарковать машину так, чтобы ее нельзя было эвакуировать.
— Должница спешно перепарковала автомобиль поперек в надежде, что ее кроссовер не смогут забрать, — рассказала судебный пристав-исполнитель Заельцовского подразделения ФССП по Новосибирской области Кристина Березина.
После этого должница убежала с места проведения исполнительных действий и спряталась на территории промышленного производства.
Рабочий же приступил к погрузке автомобиля Nissan Juke на эвакуатор.
— Несмотря на то, что автовладелица припарковала кроссовер очень близко к зданию и сугробам, его удалось вызволить и загрузить, — рассказали в ФССП.
Если в течение 10 дней она не погасит долг, приставы начнут собирать документы, чтобы продать машину с торгов. Вырученные средства с продажи пойдут в счет погашения долга. Предположительно его продажа может покрыть образовавшуюся задолженность.
В начале января новосибирские приставы арестовали машину должника по алиментам и передали бывшей жене.