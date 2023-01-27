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Сибирячка перепарковала автомобиль близко к сугробам, чтобы он не достался приставам

Но машину всё равно эвакуировали — теперь ее могут продать, если хозяйка не рассчитается с долгами

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Теперь у женщины есть 10 дней, чтобы погасить долг

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Судебные приставы Заельцовского района забрали автомобиль Nissan Juke у местной жительницы. Женщина задолжала юрлицу 835 тысяч рублей.

При этом должница не была готова расстаться с машиной. Когда приставы вместе с взыскателем приехали к ней на работу, женщина попыталась припарковать машину так, чтобы ее нельзя было эвакуировать.

— Должница спешно перепарковала автомобиль поперек в надежде, что ее кроссовер не смогут забрать, — рассказала судебный пристав-исполнитель Заельцовского подразделения ФССП по Новосибирской области Кристина Березина.

После этого должница убежала с места проведения исполнительных действий и спряталась на территории промышленного производства.

Рабочий же приступил к погрузке автомобиля Nissan Juke на эвакуатор.

— Несмотря на то, что автовладелица припарковала кроссовер очень близко к зданию и сугробам, его удалось вызволить и загрузить, — рассказали в ФССП.

Если в течение 10 дней она не погасит долг, приставы начнут собирать документы, чтобы продать машину с торгов. Вырученные средства с продажи пойдут в счет погашения долга. Предположительно его продажа может покрыть образовавшуюся задолженность.

В начале января новосибирские приставы арестовали машину должника по алиментам и передали бывшей жене.

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