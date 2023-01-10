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Машину новосибирца арестовали и передали бывшей жене из-за долгов по алиментам

Задолженность мужчины составила 425 тысяч рублей

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Toyota Corolla мужчины опечатали прямо на работе

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39-летний житель Новосибирска погасил долг по алиментам после того, как приставы арестовали его машину.

Исполнительное производство находилось в Первомайском отделении судебных приставов. Долг мужчины перед 14-летним сыном составил 425 тысяч рублей.

Судебный пристав выявил у должника машину, но по месту жительства должника ее не оказалось. Сам мужчина не рассказывал, где автомобиль. Пристав-исполнитель объявил машину в розыск, имущество обнаружили на стройплощадке, где и работал сам должник.

Toyota Corolla мужчины опечатали прямо на работе, погрузили на эвакуатор и передали на хранение взыскателю — бывшей жене должника.

— Чтобы не остаться без «рабочей лошадки», мужчина погасил задолженность перед 14-летним сыном в размере 425 тысяч рублей. Автомобиль вернули владельцу, женщина отозвала исполнительный лист, — рассказали в ФССП по Новосибирской области.

Мужчина пообещал добросовестно исполнять свои обязательства, регулярно перечислять сыну деньги до совершеннолетия.

— Родители, помните, что развод это не причина не содержать совместного ребенка. Старайтесь совместно участвовать в жизни и воспитании детей. Не лишайте их родительской заботы, — добавили в службе приставов.

В сентябре приставу пришлось два дня караулить 41-летнего жителя Куйбышева, который с открытой формой туберкулеза ходил по городу и отказывался лечиться.

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