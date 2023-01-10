Машину новосибирца арестовали и передали бывшей жене из-за долгов по алиментам

39-летний житель Новосибирска погасил долг по алиментам после того, как приставы арестовали его машину.
Исполнительное производство находилось в Первомайском отделении судебных приставов. Долг мужчины перед
Судебный пристав выявил у должника машину, но по месту жительства должника ее не оказалось. Сам мужчина не рассказывал, где автомобиль. Пристав-исполнитель объявил машину в розыск, имущество обнаружили на стройплощадке, где и работал сам должник.
Toyota Corolla мужчины опечатали прямо на работе, погрузили на эвакуатор и передали на хранение взыскателю — бывшей жене должника.
— Чтобы не остаться без «рабочей лошадки», мужчина погасил задолженность перед
Мужчина пообещал добросовестно исполнять свои обязательства, регулярно перечислять сыну деньги до совершеннолетия.
— Родители, помните, что развод это не причина не содержать совместного ребенка. Старайтесь совместно участвовать в жизни и воспитании детей. Не лишайте их родительской заботы, — добавили в службе приставов.
В сентябре приставу пришлось два дня караулить