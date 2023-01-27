Как я тащила 20-килограммовый чемодан по заснеженным улицам Новосибирска — гневная колонка журналистки НГС

Неочищенные тротуары и сугроб перед пандусом

24 января в 9 утра мой поезд приехал на станцию Новосибирск-Главный. Почти двое суток в дороге вымотали меня: помыться негде, спать сложно из-за храпа соседей, вагоны топят углем, от этого в купе было то жарко и душно, то морозно. Оказалось, что за день до моего приезда в Новосибирске хлопьями валил снег, а ночью на площади Труда грузовик оборвал троллейбусные провода — комбо для пробок.

Испытание под названием «дотащить чемодан до дома» началось уже на перроне. К приезду поезда сотрудники вокзала не готовились. Асфальт был скрыт под толстым слоем снега, от этого колесики чемодана почти не двигались, а чтобы он хоть как-то начал ехать, приходилось со всей силы тянуть за ручку.