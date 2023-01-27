Как я тащила 20-килограммовый чемодан по заснеженным улицам Новосибирска — гневная колонка журналистки НГС

Журналист НГС Елизавета Горячева провела начало января вдали от Новосибирска и вернулась с огромным чемоданом весом в 20 кг. До дома ей пришлось везти его по неочищенным тротуарам и неудобным пандусам, поднимать и спускать по лестницам на руках — всё это после и без того утомительной дороги, занявшей двое суток. При этом сама девушка весит 40 килограммов. Сдержать эмоции она не смогла — публикуем ее колонку о качестве новосибирской зимней уборки города, от первого лица.
Неочищенные тротуары и сугроб перед пандусом
24 января в 9 утра мой поезд приехал на станцию Новосибирск-Главный. Почти двое суток в дороге вымотали меня: помыться негде, спать сложно из-за храпа соседей, вагоны топят углем, от этого в купе было то жарко и душно, то морозно. Оказалось, что за день до моего приезда в Новосибирске хлопьями валил снег, а ночью на площади Труда грузовик оборвал троллейбусные провода — комбо для пробок.
Испытание под названием «дотащить чемодан до дома» началось уже на перроне. К приезду поезда сотрудники вокзала не готовились. Асфальт был скрыт под толстым слоем снега, от этого колесики чемодана почти не двигались, а чтобы он хоть как-то начал ехать, приходилось со всей силы тянуть за ручку.
Уже после пары метров руки устали. Я делала несколько остановок, шла дальше, еще не зная, что впереди меня ждала длинная лестница наверх, в город. Как только я подошла к лестнице, то поняла, что у меня не получится везти чемодан, придется взять его в руки и тащить: пандус был в снегу, а подход к нему загородил огромный сугроб.
От жуткой усталости я хотела бросить чемодан на перроне, по щекам полились слезы, а возвращение домой спустя месяц в другой стране перестало радовать.
— Девушка, давайте вместе поднимем ваш чемодан, вы берите за одну ручку, я возьму за другую, — предложил молодой человек, который сам тащил одной рукой огромный чемодан.
Общими усилиями мы прошли примерно три пролета до надземного перехода, который вел в пригородный вокзал. Оттуда я должна была попасть в город. На переходе ситуация повторилась: вокруг снег, по которому колесики чемодана еле катятся. Правда, здесь уже стояли дворники, готовившиеся начать уборку.
На вокзале меня должна была встретить мама, чтобы мы вместе доехали до дома, но из-за пробок она опаздывала. Усталость, тяжелый чемодан, почти разрядившийся телефон, снег и жуткие пробки — настоящая проверка на прочность. Слезы продолжали бежать по моему лицу и уже привлекли внимание полицейских на вокзале.
— Девушка, вы потерялись? — спросил мужчина в форме.
Я объяснила, что не потерялась, полицейский успокоил и развеселил меня парой колких фраз, подсказал, где можно зарядить телефон. В тот момент я была уверена, что хуже быть не может.
Метро, лестницы и неудобные пандусы
Мама приехала, и мы решили, что быстрее будет доехать на метро до Маркса, а оттуда до дома, потому что дорога до левого берега на такси заняла бы больше часа. Оказалось, что пандусы в метро совсем не подходят для колесиков чемодана, и багаж пришлось вдвоем тащить по лестнице вниз.
Сотрудница метро ответственно провела меня в комнату досмотра и попросила поставить чемодан на ленту. Под тяжестью моего багажа лента досмотра даже не сдвинулась, как бы ни старалась сотрудница. Тогда мы втроем нервно улыбнулись друг другу. Женщина проверила чемодан металлодетектором и пропустила в метро.
Снова лестница вниз, а чтобы попасть в вагон, чемодан пришлось поднимать. Переход на красную ветку, лестница вверх, вагон. Стоит отметить, что помощь предложил только один молодой человек на станции «Площадь Маркса», и он с трудом смог дотащить багаж по лестнице вверх.
Около выхода из метро снова всё в снегу, кое-где его собрали в огромные сугробы, но это не помогло очистить тротуары. К такси пришлось пробираться через снежные глыбы и горы. Водитель жаловался на пробки и неожиданно выпавший снег.
После Казахстана, где снег уже начал таять, а улицы быстро чистят, вернуться в Новосибирск было весело.
При этом в ночь на 24 января снег убирала техника. Как машины убирали снежные завалы — смотрите в нашем материале.