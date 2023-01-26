Райкин, Боярская и Пересильд поручились за экс-директора «Красного факела», подозреваемого в растрате

Известные российские деятели культуры поручились за экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Документы были переданы сегодня судье на заседании в Центральном районном суде.
Александра Кулябина подозревают в крупной растрате. Его задержали 24 января. По данным источника НГС, он мог выписать крупную премию своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером.
Как сообщил корреспондент НГС с заседания, адвокат Кулябина представил суду личные поручительства Константина Райкина, Евгения Миронова, Елизаветы Боярской, директора Большого театра Владимира Урина, актеров Юлии Пересильд, Александра Балуева.
НГС ведет онлайн-трансляцию с заседания.