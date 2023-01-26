СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 68.96
eur 74.96
СрочноКулябину выбирают меру пресечения
Все новости
Все новости

Райкин, Боярская и Пересильд поручились за экс-директора «Красного факела», подозреваемого в растрате

Документы передал судье адвокат

872

Александру Кулябину сегодня избирают меру пресечения

Поделиться

Известные российские деятели культуры поручились за экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Документы были переданы сегодня судье на заседании в Центральном районном суде.

Александра Кулябина подозревают в крупной растрате. Его задержали 24 января. По данным источника НГС, он мог выписать крупную премию своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером.

Как сообщил корреспондент НГС с заседания, адвокат Кулябина представил суду личные поручительства Константина Райкина, Евгения Миронова, Елизаветы Боярской, директора Большого театра Владимира Урина, актеров Юлии Пересильд, Александра Балуева.

По теме

Красный факелРастратаТеатрСуд
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter