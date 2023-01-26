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Сибиряк три дня снимал, как распускается «женское счастье» — смотрим ускоренное видео

Бутон не торопился раскрыться

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Считается, что такой цветок помогает найти любовь

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Новосибирец снял на видео, как распускается бутон цветка Спатифиллум — в народе его еще называют «женское счастье». На съемку он потратил три дня.

— Снимал, как раскрывается бутон цветка Спатифиллум. Съемка велась непрерывно и днем, и ночью, причем символично — белый бутон появился 31 декабря, а раскрылся 13 января, под старый Новый год. Раскрывался долго, — объяснил корреспонденту НГС Руслан Рахимчанов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Руслан Рахимчанов

Съемку он начал 11 января вечером.

— Начал снимать, когда заметил, что бутон немного уже открывается. И раскрылся он поздно вечером 13 января. Насколько знаю, он хорошо растет и цветет там, где хорошая атмосфера, уют и гармония, — отметил новосибирец.

Цветок Спатифиллум часто называют «женское счастье» — считается, что незамужним он помогает найти любовь. Может спасать от соперниц, а замужним женщинам позволяет сохранять семейный очаг.

В середине января у жительницы Новосибирска распустилась новогодняя елка — на ветках образовалась свежая хвоя и даже наросли небольшие шишечки.

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