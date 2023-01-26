Сибиряк три дня снимал, как распускается «женское счастье» — смотрим ускоренное видео

Новосибирец снял на видео, как распускается бутон цветка Спатифиллум — в народе его еще называют «женское счастье». На съемку он потратил три дня.



— Снимал, как раскрывается бутон цветка Спатифиллум. Съемка велась непрерывно и днем, и ночью, причем символично — белый бутон появился 31 декабря, а раскрылся 13 января, под старый Новый год. Раскрывался долго, — объяснил корреспонденту НГС Руслан Рахимчанов.