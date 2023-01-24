Прокуратура потребовала почистить Новосибирск от снега — чиновникам внесено 21 представление

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения ГОСТа и Правил благоустройства при очистке Новосибирска от снега. Они проверили, как руководители муниципальных учреждений справляются со своими обязанностями, и уличили их в бездействии.
— Возле территорий учреждений, а также непосредственно возле 21 учреждения выявлены невывезенные снежные валы, наледи, отсутствие уборки крылец и площадок перед входом в учреждение, отсутствие антигололедной смеси и очистки крыш от снега, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В надзорном ведомстве уточнили, что неудовлетворительная уборка снега замечена у 10 школ, 6 детских садов, 3 медучреждений, у цирка и в Центральном парке.
Руководителям внесено 21 представление. Прокурор Новосибирска лично будет контролировать, как устраняются нарушения, добавили в надзорном ведомстве.
В начале января мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что за уборкой тротуаров в городе будет следить прокуратура. Он отмечал, что в городе есть «нерадивые руководители, которые закрывают глаза на зимнее содержание территории».