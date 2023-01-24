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Прокуратура потребовала почистить Новосибирск от снега — чиновникам внесено 21 представление

Прокурор города контролирует, как устраняются нарушения

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Прокуратура проверила, как убирают улицы в Новосибирске

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Сотрудники прокуратуры выявили нарушения ГОСТа и Правил благоустройства при очистке Новосибирска от снега. Они проверили, как руководители муниципальных учреждений справляются со своими обязанностями, и уличили их в бездействии.

— Возле территорий учреждений, а также непосредственно возле 21 учреждения выявлены невывезенные снежные валы, наледи, отсутствие уборки крылец и площадок перед входом в учреждение, отсутствие антигололедной смеси и очистки крыш от снега, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что неудовлетворительная уборка снега замечена у 10 школ, 6 детских садов, 3 медучреждений, у цирка и в Центральном парке.

Руководителям внесено 21 представление. Прокурор Новосибирска лично будет контролировать, как устраняются нарушения, добавили в надзорном ведомстве.

В начале января мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что за уборкой тротуаров в городе будет следить прокуратура. Он отмечал, что в городе есть «нерадивые руководители, которые закрывают глаза на зимнее содержание территории».

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