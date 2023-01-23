Сибиряк с долгом в 800 тысяч решил продать игровую приставку на сайте объявлений — к нему пришли приставы

В Томской области нашли алиментщика с задолженностью 800 тысяч рублей после того, как он выложил объявления о продаже игровой приставки.
Как рассказали в пресс-службе УФССП, отец детей уклонялся от встреч с судебным приставом, на телефонные звонки не отвечал и не проживал по месту регистрации. Мужчину объявили в розыск по линии службы приставов.
— Судебному приставу, осуществляющему розыск, стало известно, что должник может проживать в доме своей второй супруги в поселке Дзержинском, однако визит на этот адрес эффекта не дал: женщина сказала, что не видела мужа два года. Более того, ее слова подтвердили соседи, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Томской области.
Пристав выяснил что, гражданин пользуется интернет-сервисами частных объявлений. В какой-то момент должник выставил на продажу игровую приставку. Пристав представился «покупателем», а алиментщик пригласил сотрудника ФССП домой, а именно в тот самый дом в Дзержинском, куда приходил пристав.
— Удостоверившись, что перед ним — находящийся в розыске должник, приставы потребовали проехать с ними в отделение судебных приставов по Кировскому району. Приставка, принадлежащая нарушителю, была арестована и изъята. В отделении гражданин дал необходимые объяснения. Также его предупредили об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, — добавили в пресс-службе УФССП России по Томской области.
Сейчас долг составляет более 800 тысяч рублей — если алиментщик не оплатит долг, то будет возбуждено административное дело, а вскоре уголовное.
На прошлой неделе у блогера из Новосибирска Егора Бабушкина приставы арестовали автомобиль. Продюсер тревел-канала Subaru_trip позже сообщил, что автомобиль удалось вернуть с помощью переговоров.