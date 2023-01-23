Сибиряк с долгом в 800 тысяч решил продать игровую приставку на сайте объявлений — к нему пришли приставы

В Томской области нашли алиментщика с задолженностью 800 тысяч рублей после того, как он выложил объявления о продаже игровой приставки.

Как рассказали в пресс-службе УФССП, отец детей уклонялся от встреч с судебным приставом, на телефонные звонки не отвечал и не проживал по месту регистрации. Мужчину объявили в розыск по линии службы приставов.

