«Могилы страстно влекут». Частный детектив — о том, как люди занимаются сексом на кладбище, и об изнасилованиях в склепах

Решили, что девочку нужно спасать. Мы купили место под захоронение. Удивительно, но правда. Приобрели памятник с фотографией, которая выполнена на эмали. Всё как будто по-настоящему. Только вместо полной даты написали год рождения, смерти не стали, ведь она еще живая. Поймали их потом с поличным и сказали: «Вы чего, ребята, всё хорошо у вас? Трахайтесь, пожалуйста, на своей могиле», затем показали памятник. Могила, к слову, там так и осталась.