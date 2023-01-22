«Могилы страстно влекут». Частный детектив — о том, как люди занимаются сексом на кладбище, и об изнасилованиях в склепах

Кладбища — места, которые большинство из нас отпугивают. Но для многих они притягательны. По ночам сюда приходят не только гадалки и экстрасенсы, но и частные детективы, которые расследуют дела.
Бывший криминальный корреспондент, а ныне сыщик Вадим Головин не носит шляпу и не курит томно трубку, как известный герой Конан Дойла. Зато знает несколько кладбищенских историй. Он рассказал их нашим коллегам из MSK1.RU.
Секс на
пляже кладбище
Все мы помним молодость, которая берет свое. Ко мне обратилась мать одной девочки. Женщина переживала из-за того, что ее дочь где-то пропадает ночами. А ей тогда было около 20 лет. Понятное дело: хочется нарушить все запреты, первые поцелуи, первый секс, знакомство с интересными мальчиками.
У нее как раз появился какой-то непонятный, по мнению матери, парень. Мы отправились следить за девочкой. Оказалось, что они каждый день с молодым человеком на машине приезжают к могилам.
Мама у девочки была ой какая интеллигентная. Мне же надо было ей всё это рассказать, может, и даже фото показать, но от них она отказалась. В общем, не могла милая дама долго поверить, ошарашена сильно была.
Мы решили зайти через парня и узнать, что происходит на этом кладбище и почему именно оно. Он в итоге раскололся, рассказал, что девушку его возбуждает кладбищенская обстановка.
Решили, что девочку нужно спасать. Мы купили место под захоронение. Удивительно, но правда. Приобрели памятник с фотографией, которая выполнена на эмали. Всё как будто по-настоящему. Только вместо полной даты написали год рождения, смерти не стали, ведь она еще живая. Поймали их потом с поличным и сказали: «Вы чего, ребята, всё хорошо у вас? Трахайтесь, пожалуйста, на своей могиле», затем показали памятник. Могила, к слову, там так и осталась.
Насильник и прямой эфир из склепа
Мои друзья-следователи подкинули другую историю. Женщина постоянно ходила через кладбище, потому что ей было так ближе до остановки. Там какой-то мужик напал на нее и утащил в склеп. Затем над ней надругался. Это было очень кощунственно.
Приехал на это кладбище, чтобы пособирать фактуру, подснять склеп, разобраться в общем и целом. Так вышло, что охранники меня в нём заперли. У преступников есть такая черта: некоторые из них возвращаются на место, где совершили преступление.
Они решили, что это я и есть. А я тогда еще работал на телеке. У меня прямо в это время должен был быть прямой эфир. А если начальник сказал, что надо, значит надо. Выбирать не приходилось.
Тогда, помню, говорил: «Добрый вечер, сейчас нахожусь на месте преступления, ведутся следственные действия. Прошу сотрудников прийти с ключами, потому что мне никак не выйти».
Ранее мы записывали с Вадимом Головиным большое интервью о самых интересных криминальных делах, работе частным детективом и убийствах, которые приходилось наблюдать и расследовать.