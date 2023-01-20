На крыше здания Минобороны в центре Москвы установили военную технику. Объясняем, что это

Ранее военную технику москвичи уже замечали в центре столицы. Так, бронированные машины видели у офисного здания в Тетеринском переулке, 8. По словам местных, спецтехника находится там уже несколько дней.



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