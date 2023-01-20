На крыше здания Минобороны в центре Москвы установили военную технику. Объясняем, что это

Прямо на крыше здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной появилась военная техника. MSK1.RU показывает странный объект на вертолетной площадке ведомства.
Вопрос об установке военной техники на здании Министерства обороны пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков переправил непосредственно в министерство.
— Здесь я хочу вас полностью переадресовать всё-таки в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, — сказал Песков.
Этот ответ получил сегодня широкое распространение в СМИ, в том числе в таких федеральных изданиях, как ТАСС.
MSK1.RU направил фото военному эксперту Василию Дандыкину, члену экспертного совета «Офицеров России», капитану 1-го ранга. И заместителю президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктору военных наук Константину Сивкову.
Оба ответили, что техника на здании Минобороны выглядит как российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК).
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— Это уже всё апробировано в боях СВО, и все признаны, и международными военными источниками, что наша ПВО работает очень хорошо, — добавил Дандыкин. — Москва — один из самых, если не самый защищенный с точки зрения противовоздушной обороны город в мире.
Ранее военную технику москвичи уже замечали в центре столицы. Так, бронированные машины видели у офисного здания в Тетеринском переулке, 8. По словам местных, спецтехника находится там уже несколько дней.
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