Телеканалы перестанут показывать в Новосибирской области — публикуем расписание перерывов в вещании

Вещание телеканалов временно прекратится в Новосибирской области из-за технических работ, говорится на сайте РТРС.
— 23–29 января возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах из списка. На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — говорится на сайте.
Все отключения согласованы с вещателями. При этом время работ может быть перенесено из-за погодных условий.
Отключения затронут такие населенные пункты, как Быстровка, Листвянский, Плотниково, Сосновка, Шипуново. По новосибирскому времени они будут производиться с 10:00 до 16:00.
В мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 обязательных бесплатных каналов: Первый, Россия 1, МАТЧ!, НТВ, Петербург — 5-й канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.
В мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России входят: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ, Муз ТВ.
В прошлом декабре сбой произошел в социальной сети «ВКонтакте»: сервис не работал у новосибирских пользователей.