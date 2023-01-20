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Телеканалы перестанут показывать в Новосибирской области — публикуем расписание перерывов в вещании

Отключения будут длиться по 6 часов

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По новосибирскому времени вещание будет прекращено с 10:00 до 16:00

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Вещание телеканалов временно прекратится в Новосибирской области из-за технических работ, говорится на сайте РТРС.

— 23–29 января возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах из списка. На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — говорится на сайте.

Все отключения согласованы с вещателями. При этом время работ может быть перенесено из-за погодных условий.

Отключения затронут такие населенные пункты, как Быстровка, Листвянский, Плотниково, Сосновка, Шипуново. По новосибирскому времени они будут производиться с 10:00 до 16:00.

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Указано московское время

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В мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 обязательных бесплатных каналов: Первый, Россия 1, МАТЧ!, НТВ, Петербург — 5-й канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.

В мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России входят: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ, Муз ТВ.

В прошлом декабре сбой произошел в социальной сети «ВКонтакте»: сервис не работал у новосибирских пользователей.

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