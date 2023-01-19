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Мэрия отказалась отдавать «Ритуальному хозяйству» помещения на Заельцовском кладбище: суд заставил власти подумать еще

Сейчас компания эти здания арендует

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Помещения стоят за ограждением

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Арбитражный суд Новосибирска встал на сторону компании «Ритуальное хозяйство», которая хочет приватизировать части хозяйственных помещений на Заельцовском кладбище.

Как сообщают в документах Арбитражного суда, ООО «Ритуальное хозяйство» подало в суд на мэрию Новосибирска в августе 2022 года после того, как мэрия отказала компании в предоставлении в собственность имущества «Заельцовского кладбища».

«Ритуальное хозяйство» хотело приватизировать арендованные помещения по адресу Мочищенское шоссе, 1 без проведения торгов. Но спорное здание входит в состав единого комплекса «общественное городское кладбище «Заельцовское» — на этом основании мэрия отказала компании.

ООО «Ритуальное хозяйство» в суде сообщило, что арендованные помещения не используются для погребения или содержания мест захоронения. Помещения расположены за пределами территории кладбища.

Из документов суда следует, что мэрия подала заявление, в котором попросила суд отказать «Ритуальному хозяйству». 17 июня на заседании Совета депутатов Новосибирска был рассмотрен вопрос об отчуждении части Заельцовского кладбища. Депутаты во время обсуждения пришли к выводу, что отдать собственность «Ритуальному хозяйству» невозможно, так как Заельцовское кладбище отвечает «признакам единой вещи».

К участию в деле в арбитраже также привлекались МКУ «Ритуальные услуги» и Прокуратура Новосибирской области. Первые сообщили, что «Ритуальное хозяйство» брало в аренду спорные помещения. При этом объекты не входят в состав единого комплекса кладбище «Заельцовское» и для целей содержания мест захоронения значения не имеют. Здания были построены для размещения в нем хозяйственных построек, а не для целей содержания кладбища.

Прокуратура Новосибирской области же полагает, что помещения входят в состав единого комплекса кладбища и не могут быть приватизированы. Для того чтобы прийти к такому выводу, прокуратура проверила архивные документы по утверждению границ муниципального кладбища.

— Суд с учетом совокупности собранных по делу доказательств находит выводы заинтересованного лица и прокуратуры ошибочными, не основанными на полной и объективной оценке фактических обстоятельств, — отметили в документах суда.

Суд обязал мэрию Новосибирска повторно рассмотреть заявку «Ритуального хозяйства». Решение в законную силу не вступило. Корреспондент НГС направила запросы в мэрию Новосибирска.

В «Ритуальном хозяйстве» журналисту НГС давать комментарий отказались: администратор Анна ответила «нет, спасибо» и сбросила звонок.

По данным «Контур.Фокуса» на 15 декабря, у «Ритуального хозяйства» два учредителя: Виталий Калюжин и Лариса Семенова (по 50%). Директор фирмы на данный момент — Ксения Тайлакова. Выручка компании на 2021 год — 30,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,8 миллиона рублей.

В 2021 году Мировой суд Заельцовского района Новосибирска назначил ООО «Ритуальное хозяйство» штраф в 1 миллион рублей за дачу взяток заведующему патолого-анатомическим отделением «Городская клиническая больница № 1».

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