Мэрия отказалась отдавать «Ритуальному хозяйству» помещения на Заельцовском кладбище: суд заставил власти подумать еще

К участию в деле в арбитраже также привлекались МКУ «Ритуальные услуги» и Прокуратура Новосибирской области. Первые сообщили, что «Ритуальное хозяйство» брало в аренду спорные помещения. При этом объекты не входят в состав единого комплекса кладбище «Заельцовское» и для целей содержания мест захоронения значения не имеют. Здания были построены для размещения в нем хозяйственных построек, а не для целей содержания кладбища.

Прокуратура Новосибирской области же полагает, что помещения входят в состав единого комплекса кладбища и не могут быть приватизированы. Для того чтобы прийти к такому выводу, прокуратура проверила архивные документы по утверждению границ муниципального кладбища.