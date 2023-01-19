Вице-спикер Госдумы предложила давать жилье сиротам за счет имущества уехавших из России

— Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны. Есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться, — предложила бывший детский омбудсмен.