«Аттестат сожгите»: 42% читателей НГС решили скандальный пример для 6-классников неправильно — читаем комментарии

Скандальный пример из интернета вызвал переполох и споры среди читателей НГС. Накануне мы опубликовали его и разбор с правильным ответом с помощью кандидата физико-математических наук, доцента и преподавателя Новосибирского государственного университета Ильи Марьясова.
Правильный ответ — 4. Почему, мы подробно разбирали здесь. До объяснения его попытались самостоятельно решить 9595 читателей. И 56% получили правильный ответ. Ошиблись 42%, а высказаться в комментариях решили 2%. Саму новость прочитали больше 31 тысячи человек.
Наш материал о примере стал вчера самым обсуждаемым на сайте. Комментаторы не стеснялись высказывать свое мнение:
— А что вы тут разумничались, как будто учились в частных школах с великими математиками? 20 лет назад меня в школе научили, что всегда сначала выполняется действие со скобкой — сначала вычитание в скобке, потом умножение на скобку. Вот так люди и получили ответ. Тут за что купили — за то и продают, — недоволен читатель под ником Itsme.
— Кто что там насчитал, 1 или 4 — это фигня. А если учитель математики посчитает, что правильный ответ — это 1, то это уже не фигня, — рассуждает читатель наивный.
— Крайне печально читать такие «разборы». Грустнее только за результат голосования, — отмечает пользователь TechDIR.
— ПОЛОВИНА! Половина голосует за 1! Фэйспалм... Ужас! В элементарном примере не могут разобраться, — возмущен другой читатель.
— Не будучи жертвой ЕГЭ, воспитанный СССР-овским образованием, даже не читая статьи, получил ответ — 4. Потом почитал, понял, что я молодец, — хвастается пользователь Экономист.
— Цитата: «Некоторые люди готовы спорить часами, как решать этот пример». Ну, что тут скажешь... Скажу так: мне бы, ёлки-палки, проблемы тех людей, которые готовы спорить на подобные темы ЧАСАМИ(!!!). Времени у этих граждан много свободного (даже слишком), вот что хочется еще отметить, — рассуждает Торт Наполеон.
— Ответ 4. Кто ответил 1 — аттестат сожгите, — предложил Гость.
— Народ, ну легкий же пример! Вы что??! — недоумевает другой читатель.
Было много и тех, кто готов был до конца защищать свой ответ — единицу:
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