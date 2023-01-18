«Аттестат сожгите»: 42% читателей НГС решили скандальный пример для 6-классников неправильно — читаем комментарии

Наш материал о примере стал вчера самым обсуждаемым на сайте. Комментаторы не стеснялись высказывать свое мнение:

— А что вы тут разумничались, как будто учились в частных школах с великими математиками? 20 лет назад меня в школе научили, что всегда сначала выполняется действие со скобкой — сначала вычитание в скобке, потом умножение на скобку. Вот так люди и получили ответ. Тут за что купили — за то и продают, — недоволен читатель под ником Itsme.