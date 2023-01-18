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Спецоперация на Украине

Военный суд в Сибири вынес приговор солдату, который ушел с места службы в ЛНР

Мужчина сам явился в военную комендатуру

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Приговор не вступил в законную силу

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В Сибири Абаканский гарнизонный суд огласил приговор рядовому Белеку Ооржаку. Мужчину признали виновным в оставлении места службы в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

— Рядовой, находящийся в служебной командировке на территории Луганской Народной Республики, 24 июня 2022 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь воинской части — и убыл к месту жительства, — рассказали в суде.

10 октября Ооржак сам пришел в военную комендатуру.

Мужчине дали 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Уфе суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам колонии за отказ участвовать в боевых действиях на Украине.

ХакасияСлужбаВторой восточный окружной военный суд
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