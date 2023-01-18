Военный суд в Сибири вынес приговор солдату, который ушел с места службы в ЛНР

В Сибири Абаканский гарнизонный суд огласил приговор рядовому Белеку Ооржаку. Мужчину признали виновным в оставлении места службы в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
— Рядовой, находящийся в служебной командировке на территории Луганской Народной Республики, 24 июня 2022 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь воинской части — и убыл к месту жительства, — рассказали в суде.
10 октября Ооржак сам пришел в военную комендатуру.
Мужчине дали 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Уфе суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам колонии за отказ участвовать в боевых действиях на Украине.