Женщина выпала из окна 25-этажного дома у «Эдемского сада» — видео

Вечером 16 января в Новосибирске женщина выпала из окна многоэтажного дома. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Кузьмы Минина, 9/3 в Заельцовском районе города. Происшествие попало на видео.
По данным 2ГИС, здание находится рядом с парком «Эдемский сад». В нем 25 этажей. По информации паблика, женщину забрал экипаж скорой помощи.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать происшествие. Редакция издания также попросила пресс-служб министерства здравоохранения региона сообщить, в каком состоянии находится сибирячка.
В начале января