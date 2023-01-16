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Тема дняЖенщина выпала из окна 25-этажного дома
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Женщина выпала из окна 25-этажного дома у «Эдемского сада» — видео

По словам очевидцев, сибирячку забрала скорая помощь

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Инцидент в Заельцовском районе города

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Вечером 16 января в Новосибирске женщина выпала из окна многоэтажного дома. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Кузьмы Минина, 9/3 в Заельцовском районе города. Происшествие попало на видео.

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Женщину забрал экипаж скорой помощи

Видео: «АСТ-54»

По данным 2ГИС, здание находится рядом с парком «Эдемский сад». В нем 25 этажей. По информации паблика, женщину забрал экипаж скорой помощи.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать происшествие. Редакция издания также попросила пресс-служб министерства здравоохранения региона сообщить, в каком состоянии находится сибирячка.

В начале января 17-летний парень выпал из окна многоэтажного дома на Военной.

Обновлено.
Информацию о происшествии прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Следственным отделом проводится проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в городе Новосибирске, — сообщили в ведомстве.

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