«Задержка была 15 минут»: зал в кинотеатре хором спел песню Гены из «Чебурашки», и это сработало — забавное видео

В новосибирском кинотеатре зрителям пришлось хором спеть песенку крокодила Гены, чтобы поскорее начать задержавшийся показ фильма «Чебурашка». Инцидент произошел
По словам зрителей, исполнять «Пусть бегут неуклюже» им пришлось из-за задержки показа на
— Случилась милая история. Были на вечернем сеансе в кинотеатре «Горизонт», на фильме «Чебурашка». Люди уже сидели в зале, но на экране ничего не происходило... Люди пытались хлопать, покрикивать, что пора начинать. В итоге, когда задержка была уже 15 минут, один молодой человек встал и высказал предположение, что, возможно, Чебурашку нужно позвать, как зовут Деда Мороза. И предложил всем хором спеть песню, — рассказала читательница НГС Татьяна Шнапцева.
Зал идею новосибирца поддержал.
— Люди в зале его поддержали! И это сработало! Сразу запустили фильм. Даже без рекламы, — отметила читательница.
Слушаем, что получилось у сибиряков.
Читательница предоставила в редакцию скриншот электронного билета на фильм. Корреспондент НГС позвонила в кинотеатр «Горизонт», но линия на момент публикации была занята.
По данным кинопрокатчиков, «Чебурашка» бьет кассовые рекорды (за январь собрал больше