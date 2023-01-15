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«Задержка была 15 минут»: зал в кинотеатре хором спел песню Гены из «Чебурашки», и это сработало — забавное видео

Браво дирижеру!

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Смелый новосибирец стал дирижером импровизированного хора

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В новосибирском кинотеатре зрителям пришлось хором спеть песенку крокодила Гены, чтобы поскорее начать задержавшийся показ фильма «Чебурашка». Инцидент произошел 14 января на сеансе, который должен был начаться в 19:05 в кинотеатре «Горизонт».

По словам зрителей, исполнять «Пусть бегут неуклюже» им пришлось из-за задержки показа на 15 минут. При этом хлопки и выкрикивания не помогали. Сработала только песня.

— Случилась милая история. Были на вечернем сеансе в кинотеатре «Горизонт», на фильме «Чебурашка». Люди уже сидели в зале, но на экране ничего не происходило... Люди пытались хлопать, покрикивать, что пора начинать. В итоге, когда задержка была уже 15 минут, один молодой человек встал и высказал предположение, что, возможно, Чебурашку нужно позвать, как зовут Деда Мороза. И предложил всем хором спеть песню, — рассказала читательница НГС Татьяна Шнапцева.

Зал идею новосибирца поддержал.

— Люди в зале его поддержали! И это сработало! Сразу запустили фильм. Даже без рекламы, — отметила читательница.

Слушаем, что получилось у сибиряков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Андрей Шнапцев

Читательница предоставила в редакцию скриншот электронного билета на фильм. Корреспондент НГС позвонила в кинотеатр «Горизонт», но линия на момент публикации была занята.

По данным кинопрокатчиков, «Чебурашка» бьет кассовые рекорды (за январь собрал больше 3 миллиардов). «Чебурашку» посмотрели уже больше 10 миллионов зрителей. Мы попросили поделиться впечатлениями о фильме — что думают про «Чебурашку», смотрите в этом видео.

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