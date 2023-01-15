«Задержка была 15 минут»: зал в кинотеатре хором спел песню Гены из «Чебурашки», и это сработало — забавное видео

По словам зрителей, исполнять «Пусть бегут неуклюже» им пришлось из-за задержки показа на 15 минут . При этом хлопки и выкрикивания не помогали. Сработала только песня.

— Случилась милая история. Были на вечернем сеансе в кинотеатре «Горизонт», на фильме «Чебурашка». Люди уже сидели в зале, но на экране ничего не происходило... Люди пытались хлопать, покрикивать, что пора начинать. В итоге, когда задержка была уже 15 минут, один молодой человек встал и высказал предположение, что, возможно, Чебурашку нужно позвать, как зовут Деда Мороза. И предложил всем хором спеть песню, — рассказала читательница НГС Татьяна Шнапцева.