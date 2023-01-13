Две магнитные бури накроют Новосибирск в январе

19 и 26 января 2023 года в Новосибирске ожидаются магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Сила колебаний в эти дни будет достигать пяти из десяти возможных баллов. Явление смогут почувствовать метеозависимые люди.
— Что касается влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных, — пояснил специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
По словам Олега Кашина, чтобы снизить чувствительность к магнитным бурям, нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Ранее в небе над Новосибирском можно будет наблюдать полное лунное затмение. Специалист Большого новосибирского планетария рассказал, когда получится увидеть явление.