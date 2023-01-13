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Две магнитные бури накроют Новосибирск в январе

Возмущения магнитосферы могут сказаться на метеочувствительных людях

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Сила колебаний будет достигать пяти баллов

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19 и 26 января 2023 года в Новосибирске ожидаются магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сила колебаний в эти дни будет достигать пяти из десяти возможных баллов. Явление смогут почувствовать метеозависимые люди.

— Что касается влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных, — пояснил специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

По словам Олега Кашина, чтобы снизить чувствительность к магнитным бурям, нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Ранее в небе над Новосибирском можно будет наблюдать полное лунное затмение. Специалист Большого новосибирского планетария рассказал, когда получится увидеть явление.

НовосибирскМагнитная буря
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