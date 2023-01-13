«Усиление ветра до 20 м/с»: МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

В Новосибирске 14 января ожидаются снег, метель и сильный ветер. МЧС предупредило горожан о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.
— Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 18–20 м/с. Температура воздуха ночью -21… -26 °С, днем — -12… -17 °С, — сообщили в ведомстве.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 14 января ожидается усиление ветра, а на дорогах — сильная гололедица и снежные заносы.
Ранее в Западном-Сибирском УГМС корреспонденту НГС сообщили, какая погода ожидает новосибирцев на выходные.