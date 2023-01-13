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«Усиление ветра до 20 м/с»: МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

На дорогах возможны сильная гололедица и снежные заносы

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Температура воздуха ночью опустится до -26 °С

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В Новосибирске 14 января ожидаются снег, метель и сильный ветер. МЧС предупредило горожан о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

— Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 18–20 м/с. Температура воздуха ночью -21… -26 °С, днем — -12… -17 °С, — сообщили в ведомстве.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 14 января ожидается усиление ветра, а на дорогах — сильная гололедица и снежные заносы.

Ранее в Западном-Сибирском УГМС корреспонденту НГС сообщили, какая погода ожидает новосибирцев на выходные.

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