СЕЙЧАС -14°С
Пробки 8/10
usd 67.78
eur 72.79
Тема дняТелеканалы перестанут показывать в НСО
Все новости
Все новости

На строительство пожарной части возле нового ЛДС выделили 600 миллионов рублей

Еще два депо построят в Новом поселке и Кольцове под Новосибирском

210

Новая пожарная часть будет расположена в стратегическом месте — возле нового ЛДС и областной больницы

Поделиться

На строительство пожарной части возле нового ЛДС выделено 300 миллионов рублей в 2023 году и столько же — в 2024-м. Деньги находятся в бюджете областного Минстроя, рассказал сегодня утром начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Несмотря на то что возведение здания потребует выравнивания площадки и других масштабных работ, руководитель регионального управления МЧС заявил, что пожарную часть могут открыть менее чем через два года.

— Мы к концу 24 года, думаю, что ленточку перережем в пожарной части, которая рядом с ЛДС. Она нам стратегически важна: рядом находится и очень большой медицинский кластер, и новый мост, и серьезное сооружение, которое называется «Дом на Стартовой», — рассказал Виктор Орлов.

Еще две части появятся в окрестностях Новосибирска: в наукограде Кольцово новое пожарное депо планируют разместить на базе многолетнего долгостроя, еще один спецобъект возведут в Новом поселке, неподалеку от строящегося детского реабилитационного центра в Бердске.

Ранее НГС писал о том, как выглядит сам новый ЛДС сегодня. Посмотрите на эти впечатляющие фото.

По теме

Новый ЛДСПожарная частьПожарныеГУ МЧС России по НСО
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter