На строительство пожарной части возле нового ЛДС выделили 600 миллионов рублей

— Мы к концу 24 года, думаю, что ленточку перережем в пожарной части, которая рядом с ЛДС. Она нам стратегически важна: рядом находится и очень большой медицинский кластер, и новый мост, и серьезное сооружение, которое называется «Дом на Стартовой», — рассказал Виктор Орлов.