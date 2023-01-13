На строительство пожарной части возле нового ЛДС выделили 600 миллионов рублей

На строительство пожарной части возле нового ЛДС выделено 300 миллионов рублей в 2023 году и столько же — в 2024-м. Деньги находятся в бюджете областного Минстроя, рассказал сегодня утром начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
Несмотря на то что возведение здания потребует выравнивания площадки и других масштабных работ, руководитель регионального управления МЧС заявил, что пожарную часть могут открыть менее чем через два года.
— Мы к концу 24 года, думаю, что ленточку перережем в пожарной части, которая рядом с ЛДС. Она нам стратегически важна: рядом находится и очень большой медицинский кластер, и новый мост, и серьезное сооружение, которое называется «Дом на Стартовой», — рассказал Виктор Орлов.
Еще две части появятся в окрестностях Новосибирска: в наукограде Кольцово новое пожарное депо планируют разместить на базе многолетнего долгостроя, еще один спецобъект возведут в Новом поселке, неподалеку от строящегося детского реабилитационного центра в Бердске.
Ранее НГС писал о том, как выглядит сам новый ЛДС сегодня. Посмотрите на эти впечатляющие фото.