«Традиция крайне популярна»: мэр Новосибирска надеется на строительство снежных горок в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что в законодательство внесут поправки, которые позволят строить снежные горки во дворах.
Сегодня, 13 января, главу города спросили, поддержит ли он петицию «Совета отцов» о соответствующих поправках. Этот вопрос задали во время пресс-конференции.
— Я считаю, что закон будет поправлен. Хотели, конечно, хорошего, обезопасить детей. В результате настолько ужесточили эти требования, что ни одна компания не имеет возможности построить горку у себя во дворе. Катание — традиция крайне популярная, она востребована в целом в России. Уверен, что закон будет поправлен, — ответил Анатолий Локоть.
С 2021 года в Новосибирске сложно строить горки из-за действующего технического регламента. Нужно соблюсти требования к материалам и технике безопасности, провести обязательную регистрацию и сертификацию каждого объекта, а также заплатить госпошлину. Нарушителей могут оштрафовать.