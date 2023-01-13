Изобретатель рамок безопасности для Олимпиады-80 отметил полувековой брак в Новосибирске

Изобретатель рамок металлоискателей для Олимпиады-80 в ЗАГСе Советского района отметил золотую свадьбу с супругой.
— Они познакомились в школе, в старших классах начали встречаться, и с тех пор они не расстаются, — объяснили в управлении ЗАГС Новосибирской области.
Валерий Степанов после службы во флоте на Тихом океане сначала работал в Институте прикладной физики СО РАН инженером, затем стал ведущим конструктором.
— Его профессиональная деятельность была связана с военной промышленностью. На его имя зарегистрированы три патента на разработки. Валерий Федорович участвовал в выполнении задачи, поставленной государством, по изобретению с нуля и внедрению в жизнь рамок металлоискателей и просмотра (просвечивания) вещей пассажиров в аэропортах страны для обеспечения безопасности Олимпийских игр в 1980 г. Тестовые рамки были установлены в аэропорту Шереметьево, а затем и по всей стране, — объяснили в ЗАГСе.
За это достижение Валерий Федорович был награжден медалью.
Валентина Константиновна на протяжении всей жизни работала в дошкольных учреждениях Советского района Новосибирска. Награждена почетным званием «Ветеран труда». У супругов трое детей: два сына и дочь, а также уже трое внуков.
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