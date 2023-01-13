Изобретатель рамок безопасности для Олимпиады-80 отметил полувековой брак в Новосибирске

Валерий Степанов после службы во флоте на Тихом океане сначала работал в Институте прикладной физики СО РАН инженером, затем стал ведущим конструктором.

— Его профессиональная деятельность была связана с военной промышленностью. На его имя зарегистрированы три патента на разработки. Валерий Федорович участвовал в выполнении задачи, поставленной государством, по изобретению с нуля и внедрению в жизнь рамок металлоискателей и просмотра (просвечивания) вещей пассажиров в аэропортах страны для обеспечения безопасности Олимпийских игр в 1980 г. Тестовые рамки были установлены в аэропорту Шереметьево, а затем и по всей стране, — объяснили в ЗАГСе.