«Тряслась от холода и страха»: под Новосибирском 12-летняя девочка потерялась на железной дороге

В Новосибирской области 12-летняя девочка потерялась на железной дороге. Как сообщается в официальном сообществе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), ее спас машинист рейса Изынский — Новосибирск-Главный.
Указано, что школьница села не на тот электропоезд и уехала в обратную от дома сторону. Ребенок успел сообщить матери о том, что вышел на неизвестной остановочной платформе, где нет вокзала. После звонка у девочки на морозе разрядился телефон.
— Набрали уже приличную скорость и видим — по второму пути идет девочка, — цитируются слова машиниста ЗСЖД Дмитрия Перепелкина. — Поздний вечер, темно, мороз, населенных пунктов рядом нет, до ближайшей станции километров 10, движение поездов здесь активное. Ребенок, судя по расстоянию от ближайшей платформы, шел уже не менее полутора часов.
В сообщении указано, что специалист решил выполнить экстренную остановку поезда, после чего девочку посадили в вагон. Отмечается, что школьница была в слезах и буквально «тряслась от холода и страха». Несовершеннолетнюю напоили чаем, зарядили телефон, а затем специалисты связались с родителями. На станции Инская ребенка передали сотрудникам полиции.
В январе появилась информация о том, что в Новосибирске ищут 15-летнего подростка из Алтайского края. Мальчик пропал 16 декабря в Бийске.