На входе у «Федоровских бань» образовалась очередь — толпа новосибирцев стояла на улице в аномальный мороз

Днем 11 января на входе у «Федоровских бань» в центре Новосибирска образовалась очередь. Как сообщил НГС житель города Михаил, горожане стояли на улице в ожидании открытия заведения в аномальный мороз.
По словам новосибирца, толпа собралась на входе у бань примерно к 10:30, за 30 минут до начала работы заведения. К 10:45 на улице находилось не менее 30 человек.
— Не пускали в здание, внутри нет места. А на улице -35 градусов, — рассказал сибиряк. — Народ в единственный день для пенсионеров стоял на улице, некоторые простыли.
Как рассказал НГС администратор заведения Антон, каждые вторник и среду в «Федоровских банях» организованы социальные дни.
— Бывает, что приезжают перед открытием. Конечно, когда холодно, не очень комфортно приехать раньше. По возможности мы открываем раньше, но есть технический регламент, и открыться, не имея возможности принять гостей, тоже неверно. Поэтому открываемся исходя из нашего заявленного расписания, — сообщил администратор.
Специалист отметил, что после открытия заведения сегодня днем все желающие смогли зайти в бани. Между тем администратор «Федоровских бань» отметил, что 11 января из-за холодов посетителей было меньше, чем в другие дни.
В конце декабря новосибирцы выстроились в очередь в пункте пополнения транспортных соцкарт на Красном проспекте. Хвост очереди заканчивался на входе в офис.