На входе у «Федоровских бань» образовалась очередь — толпа новосибирцев стояла на улице в аномальный мороз

По словам новосибирца, толпа собралась на входе у бань примерно к 10:30, за 30 минут до начала работы заведения. К 10:45 на улице находилось не менее 30 человек.



— Не пускали в здание, внутри нет места. А на улице -35 градусов, — рассказал сибиряк. — Народ в единственный день для пенсионеров стоял на улице, некоторые простыли.

