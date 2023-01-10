Попасть можно только на сутки: названы правила пребывания в новом стильном вытрезвителе Новосибирска

Мэрия Новосибирска объяснила, как можно будет попасть в вытрезвитель, проект которого появился в конце декабря прошлого года.
Проект был отмечен стильными решениями: в концепции указано, что двери в душевой будут из стекла, а на входной группе разместят IMAC.
Это будет первый вытрезвитель в городе, который появится после закрытия учреждений в 2010 году. Сейчас в мэрии сообщили, что клиентами нового вытрезвителя смогут стать граждане, которые находятся в состоянии опьянения и дали согласие на помещение в центр. Если же состояние гражданина не позволяет ему дать согласие, то оно оформляется в течение пребывания клиента в центре.
Кроме того, в вытрезвителе будет 20 мест, в учреждении можно получить бесплатную медицинскую и социальную помощь, а находиться в центре разрешено не более суток.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, первый вытрезвитель откроется в 2023 году, на ремонтные работы и оборудование уже выделили 9,8 миллиона рублей из областного бюджета, но это не полный объем финансирования. После отработки пилотного проекта власти будут принимать решение об увеличении числа вытрезвителей.
— К помещению в специализированный центр принимаются лица, находящиеся в состоянии опьянения и не имеющие медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях, — объяснили в пресс-службе администрации.
— Лицам в состоянии опьянения в период временного пребывания в центре оказываются виды помощи, которые включают содействие в передвижении и ориентации в окружающей обстановке, санитарную обработку, предоставление индивидуального спального места, обеспечение водно-питьевого режима, первичную доврачебную медико-санитарную помощь, разъяснение порядка предоставления социальных услуг, — ответили в мэрии.
Также в администрации города отметили, что пребывание в вытрезвителе не оплачивается обратившимся.
Ранее НГС публиковал историю российских вытрезвителей, а новосибирцы рассказали о собственном опыте пребывания в них.