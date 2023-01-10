Попасть можно только на сутки: названы правила пребывания в новом стильном вытрезвителе Новосибирска

Это будет первый вытрезвитель в городе, который появится после закрытия учреждений в 2010 году. Сейчас в мэрии сообщили, что клиентами нового вытрезвителя смогут стать граждане, которые находятся в состоянии опьянения и дали согласие на помещение в центр. Если же состояние гражданина не позволяет ему дать согласие, то оно оформляется в течение пребывания клиента в центре.